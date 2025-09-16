Polícia prende mais 52 pessoas suspeitas de soltar fogos em Fortaleza; capturas chegam a 71

As forças policiais do Ceará realizaram a prisão de mais 52 suspeitos de envolvimento com grupos criminosos em Fortaleza, Região Metropolitana e interior do estado. As capturas ocorreram, até às 20h30 desta terça-feira (16), em meio às diligências decorrentes da soltura de fogos no Ceará.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS-CE), outros 19 suspeitos já haviam sido capturados na segunda-feira (15), totalizando 71 presos nas últimas 24 horas.

As ações foram realizadas por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Os suspeitos foram presos nos seguintes bairros de Fortaleza:

Planalto Ayrton Senna;

Prefeito José Walter;

Passaré;

Mondubim;

Vila Manoel Sátiro;

Canindezinho;

Siqueira.

Além disso, também tiveram capturas em cidades da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e do interior do Ceará, como Pacatuba, Horizonte e Maracanaú, Canindé e Quixadá.

O número de suspeitos capturados pode aumentar ao longo da noite desta terça-feira (16).

Os presos foram conduzidos para a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e para as delegacias municipais e unidades regionais do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Investigações da Polícia Civil

A nota da SSPDS detalhou que os suspeitos estão sendo investigados pela prática de crimes como:

Associação criminosa;

Pichação;

Integrar organização criminosa.

"Os trabalhos ostensivos seguem em andamento, sendo realizados por equipes da PMCE e da PCCE, de forma ininterrupta, com o objetivo de identificar e capturar outras pessoas que tenham envolvimento com crimes na Capital e no interior do estado", detalhou a SSPDS em nota.

'Prenderemos todos que queiram tirar a paz'

O governador Elmano de Freitas divulgou que mais de 50 suspeitos envolvidos em facções foram presos na noite desta terça-feira (16). Desse número, a maioria em Fortaleza, conforme detalhou em publicação no X, antigo Twitter.

"Prenderemos todos que queiram tirar a paz da população. Reforçaremos o policiamento onde for preciso. Quanto mais tentarem desafiar, mais sentirão o braço forte da lei", acrescentou Elmano. A declaração ocorre em meio à disputa por território entre as facções de Fortaleza.