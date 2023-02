Polícia investiga se houve estupro de vulnerável em caso de sexo de trio na Praia de Iracema

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) informou, em nota divulgada nesta quarta-feira (8), que está apurando denúncia de estupro de vulnerável no caso das três pessoas flagradas fazendo sexo, na Praia de Iracema, na madrugada da última segunda (6). A hipótese surgiu após a vítima utilizar as redes sociais para relatar o ocorrido, confessando ter estado sob o efeito de medicamento.

Caso a acusação seja comprovada, os dois suspeitos deverão responder pelo crime, conforme previsto no artigo 217-A do Código Penal, que compreende, como estupro de vulnerável, a conjunção carnal ou ato libidinoso com uma pessoa sem que ela tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não possa oferecer resistência.

O órgão ainda ressaltou que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, assim como distribuir, publicar ou divulgar a gravação do ato, sem o consentimento dos envolvidos, é crime. A pena prevista para o delito é de 1 a 5 anos de prisão.

Para não comprometer as investigações policiais, a corporação deverá repassar novas informações sobre o caso em um momento mais oportuno.

RELATO DA VÍTIMA

Na noite dessa terça-feira (7), a vítima utilizou os stories do Instagram para relatar ter ido a uma comemoração de pré-carnaval naquela noite, onde ingeriu grande quantidade de álcool e fez uso de droga. Segundo a mulher, a combinação fez com que ela “perdesse a noção” e ficasse desorientada.

Foi justamente no momento de confusão mental que, de acordo com a vítima, os dois homens surgiram, levando-a para o espigão da Praia de Iracema, local em que o caso ocorreu.

Ainda na série de publicações, a mulher disse estar passando pelo pior período de sua vida, e que, tanto ela quanto a mãe, choram desde o ocorrido: “Nunca pensei que iria chegar esse nível [...] Essa menina do vídeo não sou eu, é a droga exagerada!”.

ENTENDA O CASO

Em imagens que viralizaram nas redes sociais, na terça-feira (7), dois homens e uma mulher aparecem fazendo sexo em um dos bancos do espigão da Praia de Iracema. O flagrante está sendo apurado pela Polícia Civil.