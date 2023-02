Vídeo de sexo de trio na Praia de Iracema é apurado pela Polícia Civil

Um vídeo de três pessoas fazendo sexo na Praia de Iracema, em Fortaleza, viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira (7). Nas imagens que circulam no Twitter e Instagram, dois homens e uma mulher aparecem sem roupas em um dos bancos do Espigão da Rua João Cordeiro.

No início da tarde desta terça, a Polícia Civil se manifestou em nota sobre o caso e afirmou que apura o caso.

Polícia Civil do Estado do Ceará A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que apura as circunstâncias de um ato obsceno realizado por três pessoas em um trecho da Praia de Iracema - Área Integrada de Segurança 1 (AIS 1) de Fortaleza, na madrugada dessa segunda-feira (6). Vídeos e fotos da situação foram compartilhados em redes sociais e aplicativos de mensagem

Crime previsto em lei

Conforme a Polícia Civil, a prática de ato obsceno em lugar público, aberto ou exposto ao público é crime previsto no artigo 233 do Código Penal, que também estabelece que oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar esse tipo de conteúdo, sem o consentimento dos envolvidos, é crime, conforme o artigo 218-C.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número (85) 3101-1344, do 2º DP.

As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.