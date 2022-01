Polícia intercepta veículo e prende quatro homens com arma no município de Cruz, no Ceará

Por intermédio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), a Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu quatro suspeitos e apreendeu um revólver calibre 38, após interceptar um veículo no Km 236 da CE-085, no município de Cruz, na madrugada deste domingo (23).

Os PMs foram acionados para uma ocorrência do tipo sinistro de trânsito por volta de 01h40 deste domingo. Na ocasião, Mateus Setubal Cavalcante, 19; João Ferreira da Conceição 18; Rapanui Tolmo da Silva, 19; e Maurício Carvalho de Souza, 18, tentavam forçar passagem na rodovia interditada por um guincho.

A atitude suspeita chamou a atenção dos policiais, que abordaram o grupo. Ao desembarcar do veículo, um dos suspeitos teria tentado se desfazer de um objeto, jogando-o, rapidamente, em um mato às margens da via. Posteriormente, a arma de fogo foi encontrada no local.

Segundo a PMCE, os quatro suspeitos foram levados à Delegacia Regional de Cruz e autuados pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.