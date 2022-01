Com várias passagens pela polícia, suspeito de homicídio é preso pela PMCE em Barbalha

Um homem suspeito de cometer um homicídio em Juazeiro do Norte foi preso por uma composição da 2ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesse sábado (22). O suspeito foi identificado como Ronilson Galdino Gomes, de 26 anos.

De acordo com a PMCE, Ronilson, que já usa tornozeleira eletrônica, já responde por homicídio, lesão corporal, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e resistência.

A equipe fazia patrulhamento na região para identificar o suspeito por um homicídio, quando avistou o indivíduo usando tornozeleira eletrônica em atitude suspeita.

Após levantamentos, ele foi identificado como o autor do homicídio e reconhecido por testemunhas. O homem foi conduzido ao Núcleo de Homicídios de Juazeiro do Norte, onde ficou preso em flagrante.

Um inquérito policial foi instaurado para apuração do caso e Ronilson deve responder novamente por homicídio.