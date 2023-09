Podcast Pauta Segura aborda 'guerra em Caucaia': como o município voltou a ser 'palco' de mortes

O episódio 49 do podcast 'Pauta Segura' traz bastidores da apuração das reportagens acerca dos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Afinal, o que levou Caucaia a voltar ao ranking de segunda cidade mais violenta do Ceará?

Uma guerra interna travada entre facções rivais seria o principal fator interferindo no aumento do índice de assassinatos na cidade. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de janeiro deste ano até o último dia 17 de setembro, a escalada da violência tem acréscimo de 15% nos CVLIs, em Caucaia.

O editor Emerson Rodrigues e a repórter Emanoela Campelo discutem neste episódio o acirramento entre as facções e como isso vem interferindo no cotidiano dos moradores da região. O ouvinte pode ainda conferir fala de um sociólogo, que aponta: "a situação nunca esteve sob controle", disse Luís Fábio Paiva.

Nas duas últimas semanas, pelo menos três grandes ataques foram registrados em Caucaia. Sete pessoas morreram e, pelo menos, outras oito foram baleadas.

Um morador de Caucaia há mais de 40 anos nota a diferença no comportamento nos últimos meses: "durante o dia as pessoas andam nas ruas, mas a gente vê pichações nas ruas, ordem de baixar vidro, de tirar capacete. Só que isso normalizou, as pessoas nem comentam mais".

