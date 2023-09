Caucaia: mortes múltiplas elevam em 15% índice de assassinatos na 2ª cidade mais perigosa do Ceará

A cidade de Caucaia voltou às manchetes devido aos assassinatos. Conforme levantamento do Diário do Nordeste, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), de janeiro deste ano até o último dia 17 de setembro, houve aumento de 15% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na região, se comparado a igual período do ano passado.

Nas duas últimas semanas, pelo menos três grandes ataques foram registrados no município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Com 153 mortes violentas em 2023, as estatísticas apontam que Caucaia é a segunda cidade mais violenta do Ceará, ficando atrás apenas de Fortaleza, a Capital.

Por trás de uma chacina e duas tentativas de chacina, com sete mortos, está a rivalidade entre facções que disputam território para o tráfico de drogas. Conforme fontes ligadas à SSPDS, um grupo armado local se aliou à facção paulista para recomeçar uma "guerra na Caucaia".

182 CVLIs Em Caucaia durante todo o ano de 2022. Destes, 133 foram de janeiro a 17 de setembro de 2022.

A reportagem apurou que, nessa terça-feira (19), foi enviado reforço de policiamento ostensivo até a cidade. 20 PMs de Fortaleza foram transferidos e aumentada a quantidade de viaturas do Batalhão do Choque, em Caucaia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social disse em nota que nos 21 primeiros dias de setembro de 2023, "foram realizadas 81 capturas relacionadas a crimes como homicídio doloso, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, entre outros, na região".

SSPDS "É importante destacar ainda que as ações repressivas no município resultaram também nas apreensões de 234 armas de fogo entre o período de janeiro a agosto de 2023, em comparação com o mesmo período de 2022, quando 205 armas foram retiradas de circulação na cidade. O aumento foi de 14%. Os trabalhos das Forças de Segurança seguem na região e contam ainda com o auxílio das Inteligências da SSPDS, da PC-CE e da PMCE"

POPULAÇÃO COM ROTINA ALTERADA

A professora e coordenadora do curso de Direito da Universidade de Fortaleza e do Núcleo de Apoio às Vítimas de Violência Urbana, Juliana Mamede, destaca como a população como um todo acaba tendo a rotina alterada devido à disputa entre facções.

Conforme Juliana, a intensificação do movimento é algo esperado pela sociedade e pelo governo, até mesmo em Caucaia, "município turístico, com extensa orla, muito visitada e com uma intensificação da rotatividade de pessoas, tendo mais de 350 mil habitantes".

Professora Juliana Mamede "Quando a gente volta pra origem do Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital percebemos um padrão de formação, se alocando nas periferias, nas áreas socialmente invisíveis. Essas facções que atuam em Caucaia hoje em dia instrumentalizam as ações de combate, se favorecendo do déficit social e econômico"

Ela ainda acrescenta que "com o momento de disputa interna por poder, por território, as pessoas não-envolvidas vem sendo cada vez mais vítimas, com o cotidiano alterado e o tensionamento".

Um morador de Caucaia há mais de 40 anos nota a diferença no comportamento nos últimos meses: "durante o dia as pessoas andam nas ruas, mas a gente vê pichações nas ruas, ordem de baixar vidro, de tirar capacete. Só que isso normalizou, as pessoas nem comentam mais".

MORTES EM SEQUÊNCIA

No último dia 10 de setembro, pelo menos três pessoas morreram em uma festa rave no município da RMF. Dois homens e uma mulher, que não tiveram as identidades informadas, morreram ainda no local do crime. Outros dois feridos foram socorridos.

Há informação que somente um homem era alvo dos homicidas, porque a vítima, supostamente, vinha atuando como atirador de uma facção rival àquela que protagonizou o ataque.

A SSPDS afirma que sobre o triplo homicídio, "diligências são conduzidas também pela DMC de Caucaia no intuito de identificar e capturar os suspeitos".

Na segunda-feira (18) quatro homens foram assassinados em um sítio, na Caucaia. Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, dois homens encapuzados pularam o muro do local em que ocorria uma festa, gritaram que eram policiais e efetuaram os disparos.

A SSPDS informou, em nota, que as quatro vítimas já foram identificadas. Até a publicação desta reportagem, não havia informações de presos suspeitos pela chacina.

Dois dias depois, cinco pessoas ficaram feridas em mais uma tentativa de chacina, em Caucaia. As vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo no bairro Marechal Rondon. A identidade dos feridos não foi divulgada. Todos foram socorridos para unidades de saúde da região, segundo a pasta.

Conforme fonte da SSPDS, "a área do Marechal Rondon era dominada pelo CV, que perdeu terreno ano passado para a 'Massa' e agora tenta retomar".

A Pasta destaca que sobre esta última ocorrência, o caso está a cargo do 18º Distrito Policial (DP): "diligências são realizadas na região com o intuito de identificar e capturar os suspeitos".