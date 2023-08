Bacharel em Direito é assassinado a tiros em Caucaia

Um homem, bacharel em Direito, foi assassinado a tiros por criminosos, no bairro Jandaiguaba, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quarta-feira (23). Ninguém foi preso pelo crime, até a publicação desta matéria.

A reportagem apurou, com fontes das polícias Civil e Militar, que Marcelo Batista do Nascimento, de 59 anos, trafegava em uma motocicleta pela Rua São Raimundo, por volta de 11h, quando foi surpreendido por criminosos que estavam em outra moto e que dispararam vários tiros contra a vítima.

Marcelo do Nascimento morreu no local. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e iniciaram as primeiras diligências, em busca dos suspeitos.

Conforme as fontes ouvidas pela reportagem, Marcelo terminou um curso superior de Direito, mas não exercia a profissão. O nome dele não consta no Cadastro Nacional de Advogados (CNA) da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou, em nota, que "o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações. O Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia está a cargo das investigações".

SSPDS Em nota A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o (85) 3101-3360, o número de WhatsApp da Delegacia Metropolitana de Caucaia, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia."

A Pasta acrescenta que as denúncias podem ser encaminhadas ainda para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp. O sigilo e o anonimato são garantidos.