Pai e madrasta de menino deixado sozinho em Trairi são investigados por tortura e abandono

O pai e a madrasta do menino de 8 anos deixado sozinho em via de Trairi são investigados pelos crimes de tortura psicológica e tentativa de abandono de incapaz. Na última terça-feira (14), o casal deixou a criança na rua, mas logo retornou para buscá-la.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o Conselho Tutelar de Trairi foi acionado e acompanha o menino, que já foi levado para a residência da mãe, em Pacatuba.

A cena foi registrada por imagens de câmera de segurança, que capturaram o momento em que o menino é deixado temporariamente sozinho uma churrascaria 24 horas no distrito de Trevo do Campestre. O veículo se afasta para deixar o local, mas depois retorna a pega a criança.

"O veículo utilizado pelos suspeitos no dia do caso foi apreendido pela unidade policial", detalhou a SSPDS.

Investigação do caso

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) está investigando a ocorrência, com a Delegacia Metropolitana de Trairi a frente dos trabalhos investigativos para apurar os detalhes do abandono.

Testemunhas no local presenciaram o momento em que o carro preto deixou a criança na área externa do estabelecimento, com uma mochila e um saco. Devido a essa ação, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar foram acionadas.