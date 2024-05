Julgamento de educador físico acusado de matar esposa a facadas na frente do filho é suspenso

O educador físico acusado de matar a esposa Cristiane Lameu e Silva, de 45 anos, a facadas, na frente do filho, teve o julgamento adiado, nesta quarta-feira (15). A defesa de Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva, de 49 anos, pediu a suspensão dos atos processuais para ser avaliado o laudo de insanidade mental.

"Entendo não existir tempo suficiente entre a conclusão do incidente e a ocorrência da Sessão de Julgamento em 22/05/2024, o que pode se tratar de situação apta a configurar constrangimento ilegal por não haver a resolução da dúvida suscitada a respeito de algum transtorno mental do acusado ao tempo do crime", diz a decisão. O júri popular do caso estava marcado para a próxima quarta-feira (22).

O processo criminal do caso estará suspenso até a conclusão do laudo de insanidade mental do acusado. Essa é a segunda vez que o julgamento de Antônio Márcio é adiado.

"Com a suspensão do julgamento sofremos mais uma vez a dor dessa perda irreparável, que ninguém irá substituir, principalmente para sua família, amigos e filho. É a vítima sendo vítima outra vez. Vamos nos juntar e fazer ecoar os gritos da minha amiga naquela manhã, ouvidos por tantas pessoas, para que as autoridades façam o seu papel. A morte dela não será em vão", escreveu uma amiga da vítima nas redes sociais.

Veja também Segurança Enfermeira é morta após discussão de trânsito no bairro Pirambu, em Fortaleza Segurança Cearenses foragidos da Justiça são presos em São Paulo

Relembre o caso

Antônio Márcio Ribeiro Parente e Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará, no dia 6 de fevereiro último, por homicídio qualificado (do tipo feminicídio, por motivo torpe, utilização de meio cruel e praticado na presença de descendente da vítima) contra Cristiane Lameu e Silva.

Conforme a denúncia, seis meses antes do crime, Cristiane decidiu se separar de Antônio Márcio, mas o homem não aceitava o término do relacionamento. A vítima comentou com familiares que sofria violência psicológica do companheiro.

Na manhã do dia 31 de janeiro deste ano, o acusado, "premeditando sua conduta, pediu que o filho de 11 anos que entrasse dentro de um carro que estava na garagem do imóvel em que residiam e também pediu que a criança colocasse os fones de ouvido".

Ato contínuo o réu se apossou de uma faca e passou a desferir diversos golpes contra a vítima. A vítima gritou por socorro, o que fez com que vizinhos acionassem a polícia. Quando a polícia chegou ao local, o filho do casal abriu o portão da residência, ao que os policiais encontraram a vítima morta na garagem do imóvel." Ministério Público do Ceará Na denúncia

A Polícia prendeu Antônio Márcio em flagrante e apreendeu, na residência, uma faca tática que teria sido a utilizada no crime, duas armas de fogo, uma espada e um bastão de ferro retrátil. A Perícia Forense do Ceará (Pefoce) identificou que Cristiane Lameu sofreu 41 facadas em diversas partes do corpo.