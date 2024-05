Cearenses foragidos da Justiça são presos em São Paulo

Dois cearenses com mandados de prisão em aberto por envolvimento com tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado foram presos em São Paulo através de uma ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado do Ceará e de São Paulo.

Um homem, de 28 anos, estava com um mandado de prisão preventiva em aberto expedido pela Vara da Comarca de Uruoca.

Uma mulher, procurada por tráfico de drogas, também foi capturada. Contra ela, há um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza.

O casal foi encontrado em um apartamento localizado em Santo André, no estado de São Paulo, após troca de informações entre as Forças de Segurança do Ceará e de São Paulo.