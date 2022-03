PM detém homem que danificou equipamentos no Detran após ser impedido de entrar

Um homem se descontrolou e brigou com segurança do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), localizado em um shopping na avenida Washington Soares. Ele teve a entrada na sede do órgão barrada. O caso aconteceu por volta do meio-dia desta quarta-feira (30).

Segundo o Detran, a atitude inesperada do usuário aconteceu após ele ser informado que não poderia entrar no local por não estar vacinado contra a Covid-19.

O decreto n° 34.458, em vigor desde dezembro de 2021, determina a obrigatoriedade do passaporte da vacina para acesso a órgãos públicos estaduais no Ceará.

Apesar de a situação ter sido controlada pela Polícia Militar e pela segurança do shopping, o Detran-CE teve prejuízos materiais. Equipamentos do Detran foram atingidos e quebrados.

Os policiais conduziram Moisés Pereira da Silva, de 55 anos, para o 26º Distrito Policial, onde ele foi autuado.