Pitbull envolvido em ataques em Fortaleza é apreendido pela Polícia Civil

O cão da raça pitbull envolvido em ataques a outros animais no bairro Sairanga, em Fortaleza, foi apreendido pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), nesta quinta-feira (8). A irmã da tutora do animal foi detida.

Ainda pela manhã, os policiais foram até a casa da responsável pelo animal, mas a residência estava fechada.

A irmã dela foi localizada em outro imóvel e, segundo a polícia, disse que a tutora do cachorro e o marido dela teriam viajado na noite anterior para o Rio de Janeiro. Como responsável pela guarda do cão naquele momento, ela e o animal foram conduzidos ao 13º Distrito Policial.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de perigo e falta de cautela na guarda de animais ferozes foi lavrado contra a mulher. O cão foi encaminhado para o Centro de Controle de Zoonoses.

Animal atacou um jumento

O ataque mais recente aconteceu na quarta-feira (7), quando o cão investiu contra o jumento de um carroceiro, que passava pela região.

A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, o cão já estava dentro da residência. Os policiais tentaram contato por diversas vezes, tocando a campainha do imóvel, mas ninguém respondeu.

O jumento foi encaminhado para atendimento veterinário por seu tutor, que registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da PC-CE, na manhã desta quinta, onde prestou depoimento.

Outros animais atacados

O pitbull estaria envolvido em pelo menos outros dois ataques a animais. Ele teria avançado sobre um cachorro da raça pastor alemão em fevereiro, ato que foi registrado em câmeras de segurança.

Nas imagens, o tutor do pastor alemão passeia com o animal quando o pitbull, de cor branca, aparece e avança. O homem, então, tenta separar os dois bichos, sem sucesso, enquanto outros cães aparecem ao redor.

O tutor, então, busca um objeto para apartar a agressão, mas o pitbull segue mordendo o pastor alemão na região do pescoço. Apesar de o homem bater com o objeto no animal agressor, o ataque não para.

Além disso, uma cabra prenha teria sido atacada pelo cão em março. Em razão da gravidade dos ferimentos, o animal foi sacrificado.

Raça

Ao Diário do Nordeste, o médico veterinário Breno Pinheiro, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Estadual do Ceará (Uece), relembrou que o uso de focinheira pelos cachorros da raça é obrigatório no Estado.

Ele ainda ressaltou que a socialização e a educação de um animal estão relacionadas com a agressividade, independentemente da raça.

Breno Pinheiro médico veterinário do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias Uece Um cão que não é bem socializado com outros cães e com seres humanos e não tem limites na sua criação. E tem traços de ansiedade por falta de exercício, falta de estímulo, tende a ser agressivo.

O pitbull é uma raça de cachorros fortes, selecionada a partir dos grupos Bulldog e Terrier para rinha de cães, segundo o especialista. "Nessa seleção, não se incluiu agressividade para homens, com o ser humano. Tanto que o pitbull, por volta da década de 1970, era muito conhecido e utilizado como o cão babá", apontou Breno.

