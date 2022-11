PF prende três pessoas no Ceará em operação nacional contra crimes relacionados a abuso sexual

Três pessoas foram presas pela Polícia Federal no Ceará, nesta terça-feira (22), na operação Guardiões da Infância. A ação policial foi iniciada com o objetivo de cumprir mandados de prisão decorrentes de decisões judiciais condenatórias por crimes relacionados ao abuso sexual infantil em todo o país.

As ações da PF tiveram início em agosto, com cumprimento de mandados de prisão de suspeitos que já constavam do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), mas ainda estavam em liberdade.

Nesta terça foram cumpridos, em diferentes cidades, 21 mandados de prisão. Somando todas as iniciativas da operação, mais de 100 foragidos foram detidos nos 26 estados e no DF desde o início das ações. As prisões seguem em andamento.

O objetivo da Operação Guardiões da Infância é retirar do convívio social indivíduos que já haviam sido investigados, processados criminalmente e condenados, dando efetividade ao sistema de justiça criminal e impedindo que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos.

Outra operação

Legenda: Ação da PF aconteceu em cidades de São Paulo e Mato Grosso Foto: Divulgação/PF

Um homem foi preso pela Polícia Federal na cidade de Penaforte — a 345 km de Fortaleza — na operação Curu, na última quinta-feira (17).

O investigado responderá pelo cometimento, em tese, dos crimes de produção, armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.