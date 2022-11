Dois irmãos morrem eletrocutados enquanto tomavam banho de rio em Beberibe

Dois irmãos foram encontrados mortos às margens da CE-040 em Parajuru, distrito de Beberibe, na tarde deste domingo (20). As crianças estavam próximas a um poste de iluminação e apresentavam sinais de descarga elétrica. Testemunhas relataram que as vítimas tomavam banho de rio no momento do incidente.

As vítimas são Silas Barros da Silva, de 11 anos, e Samuel Barros da Silva, 8. Eles eram matriculados no Ensino Fundamental da rede pública e cursavam, respectivamente, o 5º na Escola JJ Dourado, e o 3º ano na Escola Raimundo Joventino.

A informação foi compartilhada pela prefeita de Beberibe Michele Queiroz, que lamentou a "tragédia" e decretou luto oficial de três dias no município. "Que Deus conforte a todos nesse momento de dor", disse a gestora.

Choque

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que os corpos das vítimas foram encontrados com marcas provocadas por uma descarga elétrica.

Até o envio da nota por parte da Pasta, equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) ainda estavam no local da ocorrência realizando os levantamentos para subsidiar a investigação.

"O caso ficará a cargo da Delegacia Municipal de Beberibe, unidade da PC-CE. A ocorrência está em andamento. Mais informações serão repassadas em momento oportuno no intuito de não atrapalhar as investigações", destacou a SSPDS.