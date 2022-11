Homem suspeito de prensar com carro e agredir ex-mulher é preso em Fortaleza

Um homem de 43 anos foi preso na manhã deste domingo (20) em Fortaleza, após agredir e prensar sua ex-mulher com o carro contra o portão de um edifício. Ele é suspeito de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Segundo a investigação, o suspeito já estava separado há dois anos da vítima, uma mulher de 35 anos, com quem tem um filho, mas não aceitava o fim do relacionamento.

No último dia 13, no bairro Jacarecanga, o suspeito descumpriu medidas protetivas que estavam em vigor em favor da vítima, prensou a ex-companheira com o carro e agrediu a mulher e uma amiga dela. A violência ocorreu na presença do filho de três anos de idade.

Após o crime, ele tentou se desvencilhar das ações policiais, mas foi encontrado na casa de um amigo, no bairro José de Alencar. Ele foi conduzido para a DDM, onde um mandado de prisão preventiva foi cumprido em seu desfavor, e está a disposição da Justiça.

O suspeito foi detido preventivamente pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, com o apoio do Departamento de Inteligência (DIP).