Polícia prende acusado de invadir imóvel, atacar e estuprar mulher no Interior do Ceará

A Polícia Civil do Ceará cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem de 31 anos acusado de estuprar uma mulher no município de Tauá, Interior do Estado. A vítima tem 47 anos e estava em uma residência, quando o homem invadiu o imóvel e a atacou.

O mandado foi cumprido em Minas Gerais, nessa sexta-feira (18). Houve troca de informações entre as Forças de Segurança dos dois Estados para que a prisão acontecesse.

O crime aconteceu em outubro de 2019 e o suspeito (de nome não divulgado a fim de preservar a identidade da vítima) estava foragido desde 2020. Ele deve ser recambiado ao Ceará a qualquer momento.

VÍTIMA GRITOU POR AJUDA

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima gritou por ajuda quando começou a ser atacada. O suspeito ainda chegou a ameaçar a mulher de que tentaria cometer o ato sexual novamente.

