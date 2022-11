Locutora de rádio sofre importunação sexual no Centro de Sobral, e suspeito é preso em seguida

Uma locutora de rádio foi importunada sexualmente, nesta quinta-feira (17), no Centro de Sobral. Identificado como Felipe Siqueira, de 30 anos, o agressor foi preso em flagrante horas depois, à tarde, em uma ação rápida da Polícia Civil.

A vítima estava trabalhando quando foi importunada pelo suspeito, que passava pela calçada. Um Boletim de Ocorrência foi registrado por ela na Delegacia Municipal de Sobral após conseguir o registro do crime, gravado por câmeras de segurança próximas. Com as imagens, os policiais conseguiram identificar o suspeito pouco tempo depois.

Felipe foi conduzido para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e autuado em flagrante pelo crime de importunação sexual. Depois, foi encaminhado para uma unidade do sistema penitenciário e encontra-se à disposição da Justiça.

De acordo com o Código Penal, é considerado "importunação sexual" praticar contra alguém e sem o seu consentimento ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A pena é prisão de um a cinco anos, se o ato não constituir um crime ainda mais grave.

O crime

A vítima caminhava pela calçada, segurando um microfone, quando o agressor passou ao seu lado e deslizou a mão sobre suas nádegas. Pelas imagens da câmera de segurança, é possível ver que a mulher ficou paralisada e aturdida antes de conseguir reagir e tentar ir atrás do homem que a importunou.

Denúncias

Informações que contribuam para as investigações policiais devem ser repassadas para o telefone (88) 3677-4282, da DDM de Sobral.

As denúncias também podem ser encaminhadas para o número 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.