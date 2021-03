Passageiro é baleado ao reagir a assalto dentro de ônibus na Aerolândia; três são presos

Um passageiro de um ônibus que fazia a linha Conjunto Palmeiras/Centro (660) foi baleado, na noite de sexta-feira (12), após reagir a um assalto que aconteceu dentro do transporte coletivo, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Ele entrou em luta corporal com uma mulher que estava com dois comparsas recolhendo os pertences dos demais passageiros e foi alvejado com dois tiros na perna por um dos homens.

Uma das vítimas informou que os dois homens e a mulher subiram no ônibus e fingiram procurar dinheiro para pagar a passagem. Logo após, no quilômetro 3 da BR-116, o trio anunciou o crime.

Também de acordo com a testemunha, um dos assaltantes ficou rendendo alguns passageiros na parte da frente do transporte coletivo enquanto os outros dois pularam a catraca para recolher os pertences das demais vítimas.

Foi então que o homem reagiu ao assalto e entrou em luta corporal com a mulher, e os dois caíram no chão, por causa do movimento do ônibus.

Tiros

O comparsa da mulher efetuou os disparos e alvejou o passageiro com dois tiros na perna. Em seguida, o trio desceu do transporte coletivo e fugiu.

Entretanto, minutos depois do crime, uma equipe do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) passou próximo ao local e foi acionada pelas vítimas.

Um dos policiais militares ficou dentro do transporte coletivo prestando os primeiros socorros à vítima que havia sido lesionada. Outra equipe chegou ao local e levou o homem para uma unidade de saúde, na viatura da Polícia Militar

Prisões

A primeira equipe do BPMA realizou as diligências à procura do trio e encontrou os dois homens e a mulher em um matagal no mesmo bairro. Com eles, a Polícia Militar recuperou os pertences dos passageiros.

De acordo com os agentes, Ednéia Vitória Alves, Carlos Eustáquio de Oliveira e João Victor já tinha antecedentes criminais. A mulher, inclusive, havia saído da prisão há quatro meses.

Os três, que moram no bairro Tancredo Neves foram levados para o 13º Distrito de Policial (DP), no bairro Cidade dos Funcionários.