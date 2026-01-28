MP investiga denúncia de maus-tratos a animais em Jaguaretama

Moradores denunciaram que cerca de 30 cães estariam em situação de maus-tratos na cidade de Jaguaretama, na região do Baixo Jaguaribe. Imagens registradas pela vereadora Samylla Férrer (PSDB) na última segunda-feira (26) mostram os animais em cenário de vulnerabilidade.

Conforme explica Samylla, a situação vem escalando desde setembro do ano passado, quando pelo menos 80 cachorros foram recolhidos das ruas e colocados em um abrigo. A ação foi realizada pela Prefeitura e buscava evitar novos acidentes e óbitos que ocorriam devido à presença de animais soltos.

O galpão em questão foi o ambiente escolhido pela Prefeitura como abrigo. Entretanto, conforme a denúncia, o local está com aparência de abandono e bastante sujeira. A vereadora relatou que, quando esteve no local, os portões estavam abertos e que não havia ninguém responsável presente.

"O local não tem água encanada para fazer a limpeza do local. Lá não tem luz. Esses cachorros, quando chega a noite, ficam tudo no escuro. Tem pessoas que vão colocar o alimento e a água, mas eu não sei quanto tempo essa pessoa passa lá. Nas vezes que eu já fui, não foi uma, nem duas, foram várias, e nunca encontrei ninguém para fazer uma pergunta nem nada. Praticamente, é abandonado"

De acordo com a Lei 9.605 de 1998, é considerado crime o ato de maus-tratos contra animais.

Em nota, o Ministério Público do Ceará (MPCE) afirmou que "instaurou procedimento para apurar o caso e adotar as providências cabíveis", inclusive com o agendamento de uma reunião com a gestão responsável.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Prefeitura do Município para solicitar esclarecimentos. Quanto houver retorno, esta matéria será atualizada.

Situação insalubre e animais agressivos

A vereadora denuncia que alguns cães do abrigo estão com cinomose, doença viral grave, altamente transmissível e fatal caso não seja tratada logo no início dos sintomas. Segundo Samylla, esses animais não têm assistência veterinária e estão "abandonados" em um "canto insalubre".

Esse local o qual eles arranjaram é um galpão que é do lixão. É onde faz a separação do lixão do Município [...] um canto que não deveria levar os animais, que tem muitas infecções, muito lixo. E aí começaram a recolher os animais, recolheram entre 80 e 100 animais, pegaram alguns animais muito valentes e colocaram soltos lá nesse galpão Samylla Férrer Vereadora

Um morador que cuidava de um dos cachorros recolhidos relatou que o animal foi morto por outro cão, que tinha comportamento agressivo, dentro do abrigo. "Levaram para lá para o bicho morrer", disse.

Conforme indicou a vereadora, apenas entre 24 e 30 cães continuam vivos, de um total resgatado que passava de 80. "A gestão adotou esses cachorros para cuidar e acabou que abandonou. Simplesmente está assim, está abandonado. A rua está tomada [novamente] de animais no meio da rua e todo dia tem acidente", concluiu.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Mariana Lazari.