Pai denuncia que filho autista foi impedido de brincar em parquinho de restaurante em Fortaleza

O pai Marcus Sucupira denunciou o restaurante Picanha do Jonas, localizado no bairro Aldeota, em Fortaleza, por discriminação contra o filho autista, que foi impedido de ficar no parquinho com outras crianças, nessa quinta-feira (20). Conforme o relato nas redes sociais, o gerente comunicou que a família precisava se retirar do local.

Marcus disse ao Diário do Nordeste nesta sexta-feira (21) que fará um Boletim de Ocorrência (B.O) contra o estabelecimento.

"Nós já frequentamos o local dezenas de vezes, sempre sentamos na mesma mesa e arrisco até dizer que já conhecem a gente. Mas hoje, o Miguel, que sempre brincou tranquilamente no parquinho do local, estava incomodando as profissionais que trabalham lá... Estranho como eram as mesmas de sempre e nunca haviam falado nada antes", escreveu o pai em publicação no Instagram.

Veja o relato:

Estabelecimento nega discriminação

Nesta sexta, em nota de esclarecimento, o Picanha do Jonas se pronunciou sobre informações "relacionadas a uma publicação feita por um cliente envolvendo a credibilidade de nossa área infantil".

No texto, é destacado que no restaurante há sinalizações que apontam "a necessidade da permanência de um responsável no local durante todo o uso do playground, como medida de cuidado, segurança e acompanhamento adequado".

À reportagem, Marcus disse que é ciente das sinalizações, e compartilhou que estava sentado em uma mesa a poucos metros do playground. "Estava há dois metros dele. Quem tem filho assim não tira o olho", disse, pontuando ainda que é frequentador assíduo do estabelecimento, e que nunca havia passado por tal situação.

Leia nota de esclarecimento do restaurante:

"O Picanha do Jonas vem a público esclarecer informações relacionadas a uma publicação feita por um cliente envolvendo a credibilidade de nossa área infantil. Antes de tudo, reafirmamos nosso compromisso com o respeito, a inclusão e o acolhimento de todas as famílias que nos visitam. Temos profundo zelo por cada cliente e repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação.

Sobre o caso mencionado, esclarecemos que:

O playground do Picanha do Jonas possui sinalização clara e visível, orientando sobre as regras de convivência e uso do espaço, sempre com foco na segurança e no bem-estar das crianças.

Crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm acesso cortesia ao playground, como forma de incentivo à inclusão, prática adotada pela casa e amplamente comunicada aos nossos clientes. As sinalizações destacam, de forma explícita, a necessidade da permanência de um responsável no local durante todo o uso do playground, como medida de cuidado, segurança e acompanhamento adequado.

Reforçamos que seguimos rigorosamente nossos processos internos, somos avaliados pelos principais órgãos de qualidade e investimos continuamente em treinamento de nossa equipe. Mantemos também uma postura permanente de diálogo aberto, respeito e atenção às necessidades de todas as famílias. Agradecemos a confiança dos clientes que, há 25 anos, fazem parte da nossa história e do nosso dia a dia".