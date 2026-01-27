Operação prende 16 foragidos por crimes sexuais no Ceará

Uma operação integrada das forças de segurança do Ceará prendeu, nessa segunda-feira (26), 16 pessoas foragidas da Justiça por crimes sexuais. As diligências ocorreram de forma simultânea em todo o Estado, mas principalmente em Fortaleza e nos municípios da Região Metropolitana.

Do total de prisões, 13 ocorreram em cumprimento a mandados de prisão. Seis pessoas foram detidas em Fortaleza e uma em Maracanaú.

Na região Norte, duas pessoas foram presas em Frecheirinha e uma nas cidades de Sobral, Limoeiro do Norte e Aiuaba. Um mandado também foi cumprido em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões são relacionadas a investigações de estupro, estupro de vulneráveis e outros crimes sexuais.

Prisões em flagrante

Outras três pessoas foram presas em flagrante pelos mesmos crimes em Fortaleza, Caucaia e no município de São Benedito.

Todos os detidos foram colocados à disposição da Justiça.

A operação foi realizada no âmbito do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), cujas ações são executadas de maneira integrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).