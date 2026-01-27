Operação prende 16 foragidos por crimes sexuais no Ceará
Do total de prisões, 13 ocorreram em cumprimento de mandados de prisão.
Uma operação integrada das forças de segurança do Ceará prendeu, nessa segunda-feira (26), 16 pessoas foragidas da Justiça por crimes sexuais. As diligências ocorreram de forma simultânea em todo o Estado, mas principalmente em Fortaleza e nos municípios da Região Metropolitana.
Do total de prisões, 13 ocorreram em cumprimento a mandados de prisão. Seis pessoas foram detidas em Fortaleza e uma em Maracanaú.
Na região Norte, duas pessoas foram presas em Frecheirinha e uma nas cidades de Sobral, Limoeiro do Norte e Aiuaba. Um mandado também foi cumprido em Juazeiro do Norte, no Cariri cearense.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as prisões são relacionadas a investigações de estupro, estupro de vulneráveis e outros crimes sexuais.
Prisões em flagrante
Outras três pessoas foram presas em flagrante pelos mesmos crimes em Fortaleza, Caucaia e no município de São Benedito.
Todos os detidos foram colocados à disposição da Justiça.
A operação foi realizada no âmbito do Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), cujas ações são executadas de maneira integrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).