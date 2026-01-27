Operação cumpre 30 mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas no CE

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu 30 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (27), contra integrantes de torcidas organizadas dos clubes de futebol Ceará e Fortaleza, suspeitos de envolvimento em brigas e tumultos, ocorridos no Estado.

A terceira fase da Operação Apito Final foi deflagrada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MPCE, com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Durante a operação, realizada a pedido do Nuinc e autorizada pela 10ª Vara Criminal de Fortaleza, foram apreendidos celulares, HDs e computadores que vão subsidiar as investigações do MP do Ceará." Ministério Público do Ceará Em publicação

Os alvos dos mandados de busca e apreensão também foram proibidos pela Justiça Estadual de frequentar quaisquer eventos esportivos que envolvam os clubes Ceará e Fortaleza, segundo o MPCE.

Eles podem responder pelos crimes de tumulto, associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e seguida de morte, entre outros.

O Ministério Público destacou que "a terceira fase foi deflagrada após análise dos materiais apreendidos em operações anteriores, que apontavam a atuação de integrantes das organizadas no planejamento de ataques a outras torcidas".

"A investigação apontou, ainda, que os suspeitos fabricavam artefatos explosivos e utilizavam, nas ações, armas de fogo em situação irregular", complementou.

Torcedor baleado na cabeça

Um confronto entre torcidas organizadas de futebol, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (22), motivou uma intervenção da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um torcedor foi baleado na cabeça e preso, por suspeita de estar na posse de uma arma de fogo.

A Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) publicou nota em que questionou a informação da PMCE de que o integrante baleado e preso estava na posse de uma arma de fogo. (Leia a nota na íntegra abaixo)

Segundo nota da PMCE, "após a partida do Campeonato Cearense entre os times de futebol Fortaleza e Horizonte, indivíduos arremessaram pedras e outros objetos no ônibus que transportava torcedores. De imediato, policiais militares, que acompanhavam o veículo, dispersaram a multidão".

O jogo entre Horizonte e Fortaleza aconteceu no Município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entretanto, o confronto aconteceu na BR-116, na altura do bairro Conjunto Palmeiras, já na Capital.

Conforme imagens obtidas pela reportagem, é possível visualizar membros de torcidas organizadas do Fortaleza e do rival Ceará envolvidos na briga.

Legenda: Uma briga entre torcidas organizadas foi registrada na BR-116, em Fortaleza. Foto: Reprodução.

A Polícia Militar afirmou que, "mais à frente, ocupantes de um veículo desembarcaram e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus e os policiais militares reagiram à injusta agressão".

Durante as diligências, um homem de 28 anos foi encontrado ferido. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo três deflagradas." Polícia Militar do Ceará (PMCE) Em nota

A Torcida Uniformizada do Fortaleza publicou nota, na rede social Instagram, em que diz que "exigimos provas de que a arma que alegam ser de posse de nosso componente realmente lhe pertencia". A Instituição também criticou a escolta realizada pela Polícia Militar.

Confira a nota da TUF na íntegra sobre o torcedor baleado:

"Fortaleza,23 de janeiro de 2026.

Mais uma vez, o raio cai no mesmo lugar e, mais uma vez, um integrante da TUF é baleado durante uma caminhada da torcida. Até quando?

Toda a rota foi previamente acordada com as autoridades competentes, e a nossa segurança estava sob responsabilidade do Estado, que, infelizmente, falhou ao não impedir o que ocorreu na noite de ontem, quinta-feira, dia 22/01/2026

Foi realizado ofício solicitando escolta, o qual foi atendido. A rota foi definida pelos órgãos de segurança que atuam nas praças esportivas do nosso estado. Fomos escoltados e monitorados durante todo o trajeto, até o momento da ocorrência, quando fomos surpreendidos por notícias falsas e enganosas divulgadas por uma mídia oportunista.

Exigimos provas de que a arma que alegam ser de posse de nosso componente realmente lhe pertencia. Fomos vítimas, pela segunda vez, de uma mesma situação.

A imprensa deveria ouvir e questionar a versão de todos os envolvidos, e não apenas divulgar um único lado da história.

Estamos prestando todo o suporte ao nosso componente Adolfo, pessoa de excelente índole, sem qualquer antecedente, que foi vítima de um disparo de arma de fogo e cuja procedência exigimos esclarecimentos.

Ainda assim, fomos punidos com a perda de dois jogos, o que demonstra que o cerco contra a TUF vem de todos os lados.

Exigimos respeito à nossa caminhada histórica e cultural nas arquibancadas. Somos uma entidade com quase 35 anos de história, de amor e de serviços prestados ao Fortaleza Esporte Clube, sem medir esforços, inclusive com risco à própria vida.

Queremos apenas VERDADE e JUSTIÇA para Adolfo e sua família."