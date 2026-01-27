Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Operação cumpre 30 mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas no CE

Os suspeitos também foram proibidos de ir a jogos dos clubes Ceará e Fortaleza.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um homem de roupa escura, de costas, com um colete com a inscrição Nuinc, segurando uma bolsa com a inscrição MPCE, apoiada em uma mesa, que também contém documentos.
Legenda: A terceira fase da Operação Apito Final foi deflagrada pelo Núcleo de Investigação Criminal, do Ministério Público do Ceará.
Foto: Divulgação/ MPCE.

Uma operação do Ministério Público do Ceará (MPCE) cumpriu 30 mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (27), contra integrantes de torcidas organizadas dos clubes de futebol Ceará e Fortaleza, suspeitos de envolvimento em brigas e tumultos, ocorridos no Estado.

A terceira fase da Operação Apito Final foi deflagrada pelo Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), do MPCE, com apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Durante a operação, realizada a pedido do Nuinc e autorizada pela 10ª Vara Criminal de Fortaleza, foram apreendidos celulares, HDs e computadores que vão subsidiar as investigações do MP do Ceará."
Ministério Público do Ceará
Em publicação

Os alvos dos mandados de busca e apreensão também foram proibidos pela Justiça Estadual de frequentar quaisquer eventos esportivos que envolvam os clubes Ceará e Fortaleza, segundo o MPCE.

Eles podem responder pelos crimes de tumulto, associação criminosa, homicídio, lesão corporal grave e seguida de morte, entre outros.

O Ministério Público destacou que "a terceira fase foi deflagrada após análise dos materiais apreendidos em operações anteriores, que apontavam a atuação de integrantes das organizadas no planejamento de ataques a outras torcidas". 

"A investigação apontou, ainda, que os suspeitos fabricavam artefatos explosivos e utilizavam, nas ações, armas de fogo em situação irregular", complementou.

Torcedor baleado na cabeça

Um confronto entre torcidas organizadas de futebol, em Fortaleza, na noite da última quinta-feira (22), motivou uma intervenção da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Um torcedor foi baleado na cabeça e preso, por suspeita de estar na posse de uma arma de fogo.

A Torcida Uniformizada do Fortaleza (TUF) publicou nota em que questionou a informação da PMCE de que o integrante baleado e preso estava na posse de uma arma de fogo. (Leia a nota na íntegra abaixo)

Segundo nota da PMCE, "após a partida do Campeonato Cearense entre os times de futebol Fortaleza e Horizonte, indivíduos arremessaram pedras e outros objetos no ônibus que transportava torcedores. De imediato, policiais militares, que acompanhavam o veículo, dispersaram a multidão".

O jogo entre Horizonte e Fortaleza aconteceu no Município de Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Entretanto, o confronto aconteceu na BR-116, na altura do bairro Conjunto Palmeiras, já na Capital.

Conforme imagens obtidas pela reportagem, é possível visualizar membros de torcidas organizadas do Fortaleza e do rival Ceará envolvidos na briga.

A imagem mostra uma correria entre torcedores, em uma estrada, à noite, em Fortaleza.
Legenda: Uma briga entre torcidas organizadas foi registrada na BR-116, em Fortaleza.
Foto: Reprodução.

A Polícia Militar afirmou que, "mais à frente, ocupantes de um veículo desembarcaram e efetuaram disparos de arma de fogo em direção ao ônibus e os policiais militares reagiram à injusta agressão".

Durante as diligências, um homem de 28 anos foi encontrado ferido. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38 com cinco munições, sendo três deflagradas."
Polícia Militar do Ceará (PMCE)
Em nota

A Torcida Uniformizada do Fortaleza publicou nota, na rede social Instagram, em que diz que "exigimos provas de que a arma que alegam ser de posse de nosso componente realmente lhe pertencia". A Instituição também criticou a escolta realizada pela Polícia Militar.

Confira a nota da TUF na íntegra sobre o torcedor baleado:

"Fortaleza,23 de janeiro de 2026.

Mais uma vez, o raio cai no mesmo lugar e, mais uma vez, um integrante da TUF é baleado durante uma caminhada da torcida. Até quando?

Toda a rota foi previamente acordada com as autoridades competentes, e a nossa segurança estava sob responsabilidade do Estado, que, infelizmente, falhou ao não impedir o que ocorreu na noite de ontem, quinta-feira, dia 22/01/2026

Foi realizado ofício solicitando escolta, o qual foi atendido. A rota foi definida pelos órgãos de segurança que atuam nas praças esportivas do nosso estado. Fomos escoltados e monitorados durante todo o trajeto, até o momento da ocorrência, quando fomos surpreendidos por notícias falsas e enganosas divulgadas por uma mídia oportunista.

Exigimos provas de que a arma que alegam ser de posse de nosso componente realmente lhe pertencia. Fomos vítimas, pela segunda vez, de uma mesma situação.

A imprensa deveria ouvir e questionar a versão de todos os envolvidos, e não apenas divulgar um único lado da história.

Estamos prestando todo o suporte ao nosso componente Adolfo, pessoa de excelente índole, sem qualquer antecedente, que foi vítima de um disparo de arma de fogo e cuja procedência exigimos esclarecimentos.

Ainda assim, fomos punidos com a perda de dois jogos, o que demonstra que o cerco contra a TUF vem de todos os lados.

Exigimos respeito à nossa caminhada histórica e cultural nas arquibancadas. Somos uma entidade com quase 35 anos de história, de amor e de serviços prestados ao Fortaleza Esporte Clube, sem medir esforços, inclusive com risco à própria vida.

Queremos apenas VERDADE e JUSTIÇA para Adolfo e sua família."

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
A imagem mostra um homem de roupa escura, de costas, com um colete com a inscrição Nuinc, segurando uma bolsa com a inscrição MPCE, apoiada em uma mesa, que também contém documentos.
Segurança

Operação cumpre 30 mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas no CE

Os suspeitos também foram proibidos de ir a jogos dos clubes Ceará e Fortaleza.

Redação
Há 32 minutos
A foto mostra milhares de cédulas de R$ 100 e uma mochila em cima de uma mesa. Ao fundo, há um toldo com emblemas da Polícia Federal.
Segurança

PF apreende R$ 500 mil em espécie em Juazeiro do Norte

A suspeita da Polícia Federal é que o dinheiro seja proveniente de desvio de recurso público.

Messias Borges
Há 1 hora
A imagem mostra um policial militar fardado, de costas, de frente para prédio da SSPDS.
Segurança

Advogado é acusado de denunciação caluniosa contra tenente-coronel da PMCE

O Ministério Público apresentou a denúncia à Justiça Estadual.

Redação
27 de Janeiro de 2026
Corte de contêineres em porto, com guindaste movimentando carga para navio de carga, logística e transporte marítimo.
Segurança

Portos do Ceará viram eixo central do tráfico internacional de drogas do Estado em 2025

Em 2025, 93% da cocaína apreendida em zonas aduaneiras do Ceará estava distribuída entre os portos do Mucuripe e Pecém, de acordo com a Polícia Federal.

Geovana Almeida*
27 de Janeiro de 2026
As imagens mostram uma mulher loira, fazendo uma selfie, e sendo presa por uma policial civil e levada à delegacia.
Segurança

Influenciadora e 'salva por silicone': quem é a advogada presa por extorsões no CE

A mulher sofreu um ataque criminoso a tiros, há 10 anos.

Redação
26 de Janeiro de 2026
fachada local chacina forro do gago.
Segurança

Chacina das Cajazeiras: o que aconteceu com os acusados 8 anos após o crime

14 pessoas foram assassinadas na chacina.

Emanoela Campelo de Melo
26 de Janeiro de 2026
Cena noturna em uma rua urbana com várias viaturas policiais estacionadas, luzes de sirene acesas iluminando o local. Diversos agentes fardados estão reunidos e conversando próximos às viaturas, enquanto outros circulam pela área. O ambiente inclui prédios ao fundo, postes de luz e calçadas, sugerindo uma operação ou ocorrência policial em andamento.
Segurança

Policial militar é preso após assaltar motorista de app no Centro de Fortaleza

Ao lado de outro homem, PM teria utilizado arma da corporação para cometer o delito.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Passageira é presa com 2 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza
Segurança

Passageira é presa com 2 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

A droga estava escondida no forro de uma mala. A mulher iria embarcar com destino à Europa.

Geovana Almeida*
26 de Janeiro de 2026
Grupo de homens com aparência séria segurando uma faixa que diz 'Procurados', em um fundo com efeito envelhecido. Imagem relacionada a pessoas procuradas pela justiça.
Segurança

Quem são os chefes do CV na lista de mais procurados do Ceará

Líderes da facção criminosa comandam o crime no estado, enquanto se escondem no RJ; veja imagens.

Geovana Almeida*
26 de Janeiro de 2026
Foto de carro da Polícia Militar do Ceará, para ilustrar matéria de idosa atacada por cachorro em Fortaleza.
Segurança

Idosa de 80 anos morre após ser atacada por cachorro dentro de casa, em Fortaleza

A vítima não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma espingarda caseira apreendida pela polícia, ao lado de capacete e distintivo da polícia.
Segurança

Homem dormindo com arma de fogo e jovem que ostentou espingarda nas redes são alvos da PM no Ceará

As duas ocorrências ocorreram no Cariri.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Rosto de jovem de cabeços pretos, que sorri para foto e usa camiseta branca.
Segurança

Morre segurança baleado em barraca da Praia do Futuro; família faz campanha para pagar sepultamento

Duas semanas após ser atingido durante tiroteio, o jovem não resistiu às complicações causadas por coágulo.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Equipe da Polícia Civil do Ceará em Jijoca de Jericoacoara.
Segurança

Polícia prende, em Jericoacoara, suspeito de integrar facção criminosa que voltou do RJ para o CE

Suspeito era alvo de três mandados de prisão em aberto.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra uma viatura da Polícia Militar do Ceará em rua de Fortaleza.
Segurança

Policial militar é baleado e tem arma roubada em Fortaleza

O crime ocorreu na Barra do Ceará, Zona Oeste da Capital. A pistola do PM foi recuperada.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Imagem mostra a base móvel da PM do bairro Cajazeiras com um buraco de tiro no vidro e a parte interna com os estilhaços sob o banco do veículo.
Segurança

Mulher de 34 anos e jovem de 21 são mortos em Fortaleza

Uma base móvel da PM também foi atingida por disparos no bairro Aeroporto.

Redação
25 de Janeiro de 2026
A imagem de arquivo mostra uma foto antiga do major PM Ernane Castro, o major Castro, e ao lado uma foto recente do oficial.
Segurança

Major PM absolvido das acusações de liderar grupo de extermínio no CE volta à ativa na Corporação

Um novo julgamento do militar por um homicídio ocorrido em 2001 está pendente na Justiça.

Redação
25 de Janeiro de 2026
Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo
Segurança

Com auxílio de cão farejador, Polícia Civil apreende crack e cocaína em bagagem no Ceará; veja vídeo

Entorpecente estava em bagagem de jovem de 18 anos que viajava do Rio de Janeiro para Fortaleza.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra vários tonéis azuis apreendidos em uma operação da Receita Federal e da Polícia Civil, em cima de um caminhão-reboque.
Segurança

Três toneladas de substância base para 'lança-perfume' são apreendidas no Ceará

O responsável pela carga foi preso em flagrante.

Redação
24 de Janeiro de 2026
Uma imagem de câmera de segurança, em cores preto e branco, mostra um acidente entre uma ambulância e uma moto.
Segurança

Ambulância avança sinal, colide com moto e causa morte de motociclista em Sobral

O Hospital responsável pelo veículo lamentou o caso.

Redação
24 de Janeiro de 2026
A imagem mostra a fachada da Controladoria Geral de Disciplina, na Praia de Iracema e uma viatura do órgão na frente.
Segurança

De granada em casa a venda de armas: policiais são investigados no Ceará

Um dos PMs foi preso em flagrante.

Emanoela Campelo de Melo
24 de Janeiro de 2026