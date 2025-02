Operação policial na divisa do Ceará com Pernambuco cumpre 15 mandados de prisão no primeiro dia

Uma operação policial desenvolvida pelas polícias do Ceará e de Pernambuco, na divisa dos dois estados, cumpriu 15 mandados de prisão e 11 mandados de busca e apreensão, contra suspeitos de crimes diversos, somente na última sexta-feira (7). A Operação Divisa Integrada, que tem os objetivos de prender foragidos e de combater o tráfico de drogas, segue até domingo (9).

556 agentes de segurança participam da Operação. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), 8 mandados de prisão foram cumpridos por policiais dos dois estados; 6 mandados cumpridos apenas pela Polícia Civil do Ceará (PCCE); e um mandado cumprido pela Secretaria da Administração Penitenciária e de Ressocialização do Ceará (SAP-CE).

Os trabalhos policiais, coordenados pela SSPDS-CE e pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), ocorrem nas cidades cearenses de Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte, Penaforte, Mauriti, Araripe, Campos Sales, Barbalha, Nova Olinda e Jardim; e nos municípios pernambucanos de Exu, Araripina, Ipubi, Salgueiro e São José do Belmonte.

Os objetivos da Operação, segundo a SSPDS, são realizar "efetivar prisões em flagrante, cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão e apreender armas de fogo e brancas. Por outro lado, o combate ao tráfico de drogas é um dos principais focos da operação e elemento central no enfrentamento aos grupos criminosos, uma vez que está relacionado a diversos outros crimes, desde tráfico de armas e homicídios, a lavagem de dinheiro e a extorsão".

Participam da Operação policiais civis e militares e bombeiros militares dos dois estados, com apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer-SSPDS/CE) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA-SDS/PE), da Polícia Federal (PF) e da SAP-CE.

Veja também Segurança Suspeito de participar da morte de policial penal em Fortaleza é preso na Paraíba Segurança Organizações criminosas dentro de torcidas organizadas: Polícia Civil e MPCE fecham o cerco contra grupos em Fortaleza

Origem da operação integrada

As polícias do Ceará e de Pernambuco começaram a idealizar a Operação Divisa Integrada em outubro de 2024. Na ocasião, profissionais de segurança dos dois estados se reuniram em Salgueiro, no Sertão pernambucano, para a troca de informações e experiências, o que resultou no planejamento de uma ação integrada.

Legenda: Operação divisa integra conta com mais de 500 agentes de segurança dos dois estados Foto: Divulgação/ SSPDS

O secretário-executivo de Ações Integradas e Estratégicas da Secretaria da SSPDS, Sérgio Pereira, destaca que "a intenção com esse trabalho é reduzir os índices de criminalidade e localizar e prender foragidos da Justiça, para que possamos trazer paz e tranquilidade para a população desses dois Estados. Mas, acima de tudo, a mensagem central é que, com a nossa união, somos mais fortes no embate contra a criminalidade: que não consegue nem chegar perto do tamanho da nossa estrutura e das nossas capacidades operacionais".

A secretária-executiva da SDS, Dominique de Castro Oliveira, acredita que "vamos lograr êxito em mais esta operação, a exemplo das que realizamos em parceria com a Bahia e a Paraíba. A nossa expectativa é provocar um impacto na criminalidade, e que essas ações institucionais se mantenham para que o criminoso compreenda que vamos estar no encalço deles, para retirá-los do convívio da sociedade".