Número de roubos cai 25% no Ceará entre janeiro e maio de 2025

O número de roubos registrados no Ceará, entre janeiro de maio de 2025, apresentou uma redução de 25,3%, na comparação com igual período de 2024, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) divulgados na última sexta-feira (6). O número de homicídios registrados no Estado também apresenta queda no acumulado do ano corrente.

12.135 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP) - índice que engloba roubos em geral - foram registrados no Ceará, nos primeiros cinco meses do ano corrente. No mesmo período do ano passado, foram 16.247 ocorrências. Uma diferença de 4.112 crimes.

Entre as quatro macrorregiões do Ceará definidas pela SSPDS, Fortaleza teve a maior redução no período: 27,8%. Foram 8.267 roubos registrados entre janeiro e maio de 2025 e 11.458 crimes, nos cinco primeiros meses de 2024.

No Interior Norte, a redução foi de 25,4%, com 907 ocorrências de roubo na área no ano atual, ante 1.216 ocorrências de CVPs no ano passado. No Interior Sul, a queda do índice foi de 24,1%, passando de 1.030 crimes em 2024 para 782 casos, em 2025.

Já a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) teve a menor redução de Crimes Violentos contra o Patrimônio: 14,3%. Foram 2.179 ocorrências nos cinco primeiros meses de 2025 e 2.543 roubos, no mesmo período do ano passado.

Veja também Segurança Queda de homicídios, chacinas e metas para policiais: como foi o primeiro ano de Roberto Sá na SSPDS Segurança Prisões por integrar facções criminosas aumentam 44% e por homicídios, 24%, no Ceará, em 2025

Redução de crimes em maio

O último mês, maio, também teve redução de roubos no Estado e nas quatro macrorregiões. Em todo o Ceará, foram 2.615 CVPs em maio de 2025 e 3.239, no mesmo mês de 2024. Uma redução de 19,3%.

Confira os números das macrorregiões:

Fortaleza

Maio de 2025: 1.832 CVPs

Maio de 2024: 2.330 CVPs

Redução: 21,4%

Região Metropolitana de Fortaleza

Maio de 2025: 444 CVPs

Maio de 2024: 458 CVPs

Redução: 3,1%

Interior Norte

Maio de 2025: 195 CVPs

Maio de 2024: 265 CVPs

Redução: 26,4%

Interior Sul

Maio de 2025: 144 CVPs

Maio de 2024: 186 CVPs

Redução: 22,6%

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará atribui a redução de roubos ao programa de Metas Integradas de Segurança Pública (Misp), ao aumento do efetivo das polícias Civil (PCCE) e Militar do Ceará (PMCE) e à criação de programas como o Meu Celular, Moto Segura e Segurança no Ponto.