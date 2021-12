Mulher é presa suspeita de aplicar 'golpe do pix' em comerciantes de Quixeramobim

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira (29) suspeita de realizar compras através de falsas transações bancárias em Quixeramobim, no Sertão Central do Ceará. A prática criminosa empregada por Renata de Araújo Souza, de 25 anos, é conhecida popularmente como "golpe do pix".

Segundo a Polícia Civil, a estelionatária foi detida por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Ceará após investigações apontarem o delito.

A corporação ponderou, em nota, que a conduta de Renata trouxe "prejuízo aos comerciantes da cidade", mas não divulgou o valor total das ações fraudulentas.

Presa no Centro de Quixeramobim, Renata foi encaminhada à Delegacia Municipal, onde a polícia cumpriu o mandado pelo crime de estelionato. "A unidade policial segue apurando o envolvimento dela em outros crimes na região".

Outras possíveis vítimas podem contribuir com as investigações policiais por meio do telefone da Delegacia (88 3441-0302), do Disque-Denúncia (181) ou do (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) garante o anonimato.