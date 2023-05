Mulher é presa em São Paulo suspeita de matar amiga no Crato

Uma suspeita de envolvimento na morte de Tamires Lima da Silva, de 18 anos, no Crato, foi presa nessa terça-feira (9). Milene Alves Rodrigues, 18, teria participado da morte da amiga e filmado com outros comparsas, no Crato. A motivação do crime seria conflito entre grupos faccionados.

A prisão aconteceu no bairro Vila Fronton, em São Paulo. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a suspeita capturada em São Paulo teria fugido para a capital paulista após cometer o crime.

Contra ela, havia um mandado de crimes de homicídio doloso, ocultação de cadáver e por integrar organização criminosa. Foram encontrados com a suspeita quatro quilos de drogas. O companheiro dela também estava no imóvel e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

As investigações da polícia já foram concluídas e apontam que a motivação do crime está relacionada ao envolvimento da vítima com outro grupo criminoso da região.

Entenda o caso

Tamires estava desaparecida desde o dia 27 de janeiro e teve o corpo encontrado no dia 31 de janeiro. O corpo da vítima foi localizado com sinais de violência, no dia 31 de janeiro. A morte dela foi filmada e compartilhada em uma rede social, conforme informou a SSPDS.

Legenda: Polícia Civil apura as circunstâncias do achado de cadáver Foto: Reprodução/Instagram

As investigações estavam a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional. Durante os levantamentos policiais, Cícero Jefferson Salu Dias de Brito, de 23 anos, conhecido como “Davi ou BH”, e Raisha Bruna Matos da Silva, de 18 anos, foram identificados e presos, no último dia 2 de fevereiro.

O casal foi preso no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Já um terceiro suspeito, identificado como Ruan Carlos Lima do Nascimento, 31 anos, foi capturado em março.