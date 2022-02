Mulher é presa em flagrante por agredir os dois filhos com cabo de celular em Icó

Uma mulher de 26 anos, suspeita de agredir seus dois filhos com um carregador de celular, foi presa em flagrante no município de Icó, no interior do Ceará, na última quinta-feira (17). A ação foi da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Regional de Icó.

As duas crianças são do sexo masculino, com idades de quatro e oito anos. Segundo a PC-CE, as equipes policiais tomaram conhecimento do caso por meio do Conselho Tutelar da cidade. Os investigadores se deslocaram até a residência, onde constataram a veracidade das agressões. Diante do que foi colhido no local, as vítimas e a investigada foram conduzidos à Delegacia Regional.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, na unidade, a mulher foi autuada em flagrante por lesão corporal dolosa. Após pagar fiança, ela foi liberada. Já as crianças, foram entregues à avó materna. As investigações policiais acerca do caso continuarão, a fim de identificar se as crianças já foram agredidas por ela outras vezes.

