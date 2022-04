Mulher é esfaqueada 11 vezes pelo marido, em casa, no bairro Vicente Pinzon

Uma mulher de 31 anos levou pelo menos 11 facadas do marido, na manhã desta sexta-feira (1º). O crime ocorreu na casa onde o casal mora por volta das 6h30, no bairro Vicente Pinzon. Letícia Teixeira de Paula está internada em estado grave no Instituto Doutor José Frota (IJF), e o companheiro segue foragido.

Conforme uma familiar da vítima, que não será identificada, o homem é Rodrigo Carneiro de Lima, 36. Ele, inclusive, mandou um áudio para ela momentos após a ocorrência, confirmando que esfaqueou Letícia, mas pontuando que se defendeu de investidas violentas por parte dela.

Rodrigo relata que descobriu uma suposta traição por meio de mensagens, nesta manhã, quando o casal começou a brigar e a mulher teria pegado uma faca. O agressor fala no áudio que foi atingido no pescoço e teve de levar mais de 5 pontos no hospital.

O episódio violento aconteceu na frente do filho de Letícia, de outra relação, de 11 anos. O menino foi quem correu para fora da residência e pediu socorro. No momento que a Polícia chegou, Rodrigo já havia fugido do local.

"A informação que a gente tem é que ela saiu entre a vida e a morte. As facadas foram muito na região do peito", comenta a parente de Letícia.

Após as agressões, Rodrigo teria tentado se matar, segundo relatou o filho da vítima, que presenciou parte do crime.

O Diário do Nordeste solicitou mais informações do caso à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta para atualizar esta matéria.

Relacionamento abusivo

Segundo a parente, o relacionamento de Letícia e Rodrigo, que já dura mais de oito anos, sempre foi conturbado. Ela conta que os relatos de que ele batia nela eram comuns e, inclusive, recentes.

"Ela nunca conseguiu terminar com ele, tinha medo", ponderou. Letícia não trabalhava, pois tinha de ficar em casa cuidando de um dos filhos, de 14 anos, que necessita de cuidados especiais.

Já Rodrigo trabalha como vendedor em uma loja de chocolates. A familiar conta ainda que o homem recentemente teve um câncer e relata que Letícia "largou tudo para cuidar dele".