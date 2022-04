Motorista é preso em flagrante suspeito de traficar drogas em bairro nobre de Fortaleza

Um suposto motorista de aplicativo foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (31), suspeito de traficar drogas no bairro Meireles, área nobre de Fortaleza. Com ele, a Polícia encontrou maconha e comprimidos de ecstasy e de substâncias sintéticas.

As autoridades receberam a denúncia de que pessoas estavam praticando a venda de entorpecentes ilegais a bordo de um carro. Ao abordarem o homem, identificado como Edmilson de Souza Diógenes, de 31 anos, os agentes de segurança apreenderam 18 gramas de maconha, um comprimido de ecstasy triturado, uma máquina de cartão e uma quantia em dinheiro.

No forro do veículo, ainda foram encontrados mais maconhas e 21 comprimidos de droga sintética, além de dois celulares.

No momento da abordagem, havia uma mulher no automóvel do suspeito. Ela foi liberada após os policiais constatarem que se tratava apenas de uma passageira que havia solicitado uma viagem através de um aplicativo para qual o homem atuava.

O Edmilson de Souza foi conduzido ao 2º Distrito Policial (2º DP), unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.

As informações podem ser direcionadas ainda para o (85) 3101-1344 , que é o telefone da Delegacia do 2º Distrito Policial (2º DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.