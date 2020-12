MPCE denuncia à Justiça homem que matou os próprios pais com golpes de faca em Acarape

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) ofereceu, nesta terça-feira (15), denúncia contra Rafael Silva de Freitas por homicídio triplamente qualificado. Rafael, de 33 anos, assassinou os próprios pais a facadas e com golpes de enxada no município de Acarape, a 62 quilômetros de Fortaleza. O assassinato aconteceu no dia 18 de novembro deste ano. As vítimas foram o motorista Ubiraci Lima de Freitas, 54 anos, e a dona de casa Maria Silva de Freitas, 55 anos.

De acordo com o órgão, a denúncia requer que sejam ouvidas as testemunhas arroladas e o interrogatório do réu. A promotora de Justiça de Acarape, Maurícia Marcela Cavalcante Mamede Furlani, também solicitou a manutenção da prisão preventiva já decretada nos autos da prisão em flagrante, bem como o decreto de pronúncia do réu, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado às penas.

Autoria do crime e frieza

O MPCE afirmou que depois de ser ouvido pelas autoridades policiais responsáveis pelo flagrante, o denunciado confessou o crime, informando com detalhes como as mortes ocorreram, quando mostrou frieza e compreensão da realidade em que vive.

Ainda segundo o órgão, o denunciado tentando justificar os atos, como se tivesse alguma perturbação, disse que achava que o pai era um demônio e que ele era Jesus Cristo, desta forma possuía o direito de matar seus genitores.

Legenda: O suspeito ficou amarrado com uma corda até a chegada da polícia, que o levou para um hospital de Redenção. Em seguida, ele foi encaminhado para a delegacia da mesma cidade



Durante a confissão, Rafael informou que ordenou aos pais que se ajoelhassem para que ele executasse os homicídios, que eles tentaram resistir e fechar a porta, mas como o acusado era mais forte arrombou a porta e desferiu várias facadas, que o pai ainda tentou se defender e terminou contando que os pais “esboçaram terror quando estavam sendo esfaqueados”.

Testemunha

Em depoimento, o cunhado do denunciado informou que presenciou Rafael de Freitas atingindo a vítima Ubiraci de Freitas com facadas, momento em que entrou na casa e entrou em luta corporal com o autor do crime, tendo Rafael tentado fugir do local. O rapaz tentou fugir, porém foi amarrado pela testemunha com uma corda até a chegada da polícia.



Ainda segundo o cunhado, “já havia histórico de discussão entre Rafael e os pais”, e que Rafael já teria agredido o genitor, que, por causa do uso abusivo de drogas, os pais desejavam internar o filho em uma clínica de reabilitação. Para o MPCE, o inquérito policial possui provas suficientes do crime e autoria do ilícito, em especial pelas provas orais colhidas pela autoridade policial e pelos laudos cadavéricos.

Legenda: A casa onde as vítimas moravam foi isolada pela polícia Foto: Leábem Monteiro