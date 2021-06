MPCE deflagra operação para desarticular tráfico de drogas em bairro de Fortaleza

Uma operação para desarticular o tráfico de drogas na região do bairro Serrinha e arredores, em Fortaleza, foi deflagrada, nesta terça-feira (29), pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO). A ação visa cumprir 10 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão.

Intitulada de Operação Garateia, a investigação teve início com a apreensão de diversos celulares em celas nas unidades prisionais do Estado, em 2019. Na época, o Ceará registrava uma série de ataques contra prédios e repartições públicas, além de meios de transportes coletivos, malha viária e rede de distribuição elétrica e de telefonia da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os crimes tiveram como motivação principal a insatisfação dos líderes das facções criminosas que cumpriam pena nos presídios cearenses com o endurecimento das medidas de segurança adotadas pela administração penitenciária.

A partir dessa apreensão, foi possível identificar uma organização criminosa complexa atuante no bairro Serrinha e região, voltada para a prática de tráfico de drogas, dentre outros crimes em prol do domínio do comércio ilegal de entorpecentes na área.

A referida organização criminosa ainda possuía aliança com uma facção criminosa conhecida nacionalmente.

A ação ainda conta com o apoio do Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública – Região Nordeste e da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado.

O nome da operação "Garateia" se refere a um tipo de anzol com várias pontas, usado para fisgar o maior número de peixes.