MP pede que réus por tentativa de homicídio contra delegado e outros policiais sejam levados a júri

O Ministério Público do Ceará (MPCE) pediu que os réus pela tentativa de homicídio contra quatro policiais, sendo um deles delegado, sejam submetidos ao Tribunal do Júri. O atentado aconteceu em junho de 2017, em Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O órgão acusatório se manifestou a favor da pronúncia e agora aguarda decisão judicial.

José Nailson Santos de Melo e Tiago Nogueira são acusados de disparar contra os policiais que estavam no exercício da função. Consta nos autos que Nailson foi preso em flagrante em posse de uma metralhadora e Tiago foi detido instantes após o atentado, durante perseguição policial.

O tiroteio aconteceu na madrugada de 8 de junho de 2017, no bairro Tapera. A informação é que a dupla denunciada tentava assassinar um traficante rival e a família dele devido à rivalidade das facções e disputa de território por tráfico de drogas.

Com a informação que uma chacina estava prestes a acontecer, os policiais civis interceptaram a ação criminosa. Quatro suspeitos que, conforme a Polícia, dispararam contra as autoridades morreram naquela noite.

Ainda consta nos autos que Tiago teria oferecido cerca de R$ 4 mil aos investigadores em troca de não ser detido. A acusação foi recebida pela Justiça em julho do mesmo ano. Para o MP, não há ocorrência de qualquer nulidade e o processo está apto a prosseguir.

CHACINA

José Nailson e Tiago Nogueira também são suspeitos de participar de uma chacina, em Aquiraz, no dia 3 de junho de 2017. Seis pessoas foram assassinadas a tiros em uma mansão, no Porto das Dunas. Conforme testemunhas, as vítimas estavam participavam de um aniversário quando foram surpreendidas.

Um veículo Jeep Renegade derrubou o portão do imóvel e quatro homens desceram, armados, gritando frases em alusão a uma facção criminosa. Instante depois, haviam seis corpos caídos perto da piscina. A investigação apontou que no local acontecia festa de grupo criminoso rival, e por isso a dupla foi ao local para se vingar.



Quem são as 6 vítimas

Klinsmann Menezes Cavalcante

Fernando dos Anjos Rodrigues Júnior

Davi Saraiva Benigno

Nilo Barbosa de Souza Neto

Matheus de Matos Costa Monteiro

Edmilson Magalhães Neto

