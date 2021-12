Comportamento de major PM visto em fotos íntimas com mulheres deve ser apurado, pedem MPCE e CGD

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) e o Ministério Público do Ceará (MPCE) pediram apuração acerca do comportamento de um major visto em fotos íntimas na companhia de mulheres. As imagens foram divulgadas nas redes sociais nesta quarta-feira (8) e repercutiram entre a Corporação da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A reportagem apurou que devido à divulgação das imagens o oficial pode responder a um procedimento disciplinar na seara administrativa. Por nota, a Controladoria confirmou que o procedimento já foi instaurado e atualmente está em trâmite.

Ainda nesta quarta-feira (8), a Promotoria de Justiça Militar e Controle Externo da Atividade Policial Militar encaminhou ofício ao Comando da PMCE pedindo que adotassem providências para apurar se houve transgressão disciplinar e se é necessário que o oficial seja afastado temporariamente das funções.

De acordo com o promotor Sebastião Brasilino, a ideia do ofício é que o Comando apure se o fato de o major aparecer em fotos íntimas é ou não uma infração administrativa, a exemplo da transgressão de decoro possibilitando grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe.

"Ao termos conhecimento dos fatos, enquanto Promotoria de Justiça Militar, precisamos tomar atitudes", disse o promotor. Até o momento não há comprovação que o policial utilizasse farda durante os encontros ou promovesse algum tipo de festa erótica.

A reportagem solicitou nota com posicionamento da PMCE sobre o caso, mas não recebeu resposta até a publicação desta matéria. O nome do major foi preservado nesta matéria, já que a apuração está em fase inicial.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança