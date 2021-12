Mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida no Interior do Ceará

Uma operação integrada entre a Polícia Federal (PF) e a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) resultou na apreensão de 1.074 quilos de cocaína nesta quarta-feira (8) no município de Chaval, no Norte do Ceará.

A apreensão é fruto de diligências Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS, com apoio operacional da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Conforme a SSPDS, mais informações sobre o caso serão repassadas em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (9).