Prédio da secretaria de educação de Chaval, cujo teto desabou na quarta-feira (22)

Ceará

Desabamento em Chaval deixa 21 feridos, sendo nove em estado grave

As aulas da rede municipal estão suspensas nesta quinta (23) e na sexta-feira (24)

Redação 23 de Outubro de 2025
montagem de fotos mostra desabamento de teto de Secretaria do município de Chaval, no Interior do Ceará.

Ceará

Prefeitura de Chaval suspende aulas após professores se ferirem em desabamento

Teto de Secretaria desabou e deixou servidores feridos na tarde desta quarta-feira (22)

Redação 22 de Outubro de 2025
Foto de desabamento do teto da secretaria municipal. Servidores são vistos saindo do prédio. Em uma das imagens há uma mulher de azul ferida e encostada na parede.

Ceará

Teto da Secretaria de Educação de Chaval desaba e deixa servidores feridos

Trabalhadores estavam na pasta municipal no momento do desabamento

Redação 22 de Outubro de 2025
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Chaval?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Chaval?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Carga com quase 600 cigarros ilegais é apreendida

Segurança

Carga com quase 600 caixas de cigarros contrabandeados é apreendida em Granja

O motorista do veículo com as drogas está foragido

Redação 07 de Junho de 2023

Ceará

Ceará registra novo açude sangrando; veja lista completa

Outros seis açudes estão na iminência de verter

André Costa 16 de Março de 2022
Drogas em saco

Segurança

Fazendeiro paranaense e empresário paulista são presos com 1 mil kg de cocaína, em Chaval, no Ceará

Os homens utilizavam embarcações para transportar droga, aponta investigação policial

Redação 09 de Dezembro de 2021
Cocaína apreendida no ceará

Segurança

Mais de 1 tonelada de cocaína é apreendida no Interior do Ceará

A apreensão foi fruto de operação da Polícia Federal (PF) e da SSPDS em Chaval

Redação 08 de Dezembro de 2021
Agentes da Polícia Civil em operação no Ceará

Segurança

Motorista de aplicativo é preso suspeito de matar e carbonizar enfermeiro paraibano no Ceará

O crime aconteceu em maio de 2016, e o corpo da vítima foi encontrado com sinais de violência efetuados por um objeto perfurocortante

Redação 04 de Novembro de 2021
