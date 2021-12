Fazendeiro paranaense e empresário paulista são presos com 1 mil kg de cocaína, em Chaval, no Ceará

A Polícia Federal apreendeu 1.037 quilos de cocaína que estavam escondidos em uma fazenda, no município de Chaval, no Interior do Ceará. Três suspeitos foram presos:

Um fazendeiro paranaense, de 51 anos;

Um empresário paulista do ramo da mecânica, de 52 anos;

Um motorista de Itapipoca, no Interior do Ceará.

Os presos foram interrogados pela PF e poderão responder por tráfico de drogas. Segundo a polícia, o trio participava de um grupo criminoso.

Segundo divulgado em coletiva de imprensa, na manhã desta quinta-feira (9), cães conseguiram identificar uma escotilha, que é um depósito subterrâneo, onde a cocaína apreendida foi encontrada, segundo o coordenador de Inteligência da SSPDS, Nelson Pimentel.

Foram 30 dias de investigação policial. As drogas eram transportadas por pequenas embarcações.

A localização do material ocorreu em operação integrada, com levantamentos feitos pela Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) e apoio operacional da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

