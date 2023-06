Carga com quase 600 caixas de cigarros contrabandeados é apreendida em Granja

Uma carga com 595 caixas de cigarros contrabandeados foi apreendida dentro de um caminhão, em Granja, no Interior do Ceará. O material ilícito foi levado para o posto da Sefaz em Chaval no último dia 1º de junho. Contudo, somente nesta quarta-feira (7), a carga chegou à Receita Federal, em Sobral, para ser incinerada.

A apreensão do material sem regulamentação ocorreu na rodovia CE 085/BR-402, entre Ceará e Piauí. Os cigarros foram encontrados na carroceria do veículo. Conforme fiscais da Sefaz, o veículo foi abordado na zona rural do município de Granja.

O motorista do caminhão foi identificado como Michael Feitosa da Silva. Ao ser abordado, ele conseguiu fugir por um matagal próximo ao local. Diligências seguem para tentar localizar o suspeito.

Riscos

A carga apreendida foi encaminhada à Receita Federal, em Sobral, onde será incinerada.

Os cigarros são considerados ilegais por não seguirem as normas sanitárias, possuem fabricação ilegal e podem apresentar riscos à saúde dos usuários. A fumaça produzida pela queima desses cigarros pode conter componentes nocivos, como alcatrão, nicotina e outras substâncias cancerígenas.