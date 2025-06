Membro do CV que movimentava milhões escondido na Rocinha (RJ) é preso ao chegar ao Ceará

Um membro da facção carioca Comando Vermelho (CV) foi preso na cidade de Santa Quitéria, Interior do Ceará, nessa quarta-feira (18). O homem de 21 anos estava escondido na Rocinha, no Rio de Janeiro, e foi capturado logo após desembarcar e ir para a Região Norte do Estado.

A Polícia Civil divulgou que o suspeito era um dos foragidos da operação deflagrada no último dia 31 de maio, na Rocinha. Na ocasião, centenas de homens conseguiram fugir pela mata, em posse de um arsenal com armamento de grosso calibre.

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) chegou a citar um possível vazamento de informações acerca da operação levantando suspeita de que “se houve, com certeza foi do pessoal da polícia de lá”, se referindo ao Ceará. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e o governador do Ceará, Elmano de Freitas, rebateram.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A SSPDS disse que o preso é apontado pelas investigações como responsável pelo movimento financeiro de um grupo criminoso carioca.

“O suspeito, preso nesta quarta-feira no Ceará, é um dos fugitivos da operação desencadeada após investigações da Polícia Civil do Estado do Ceará, cujos trabalhos na capital carioca foram executados pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em 31 de maio. A operação visou o cumprimento de mandados de prisão de integrantes de uma organização criminosa que coordenam, do estado fluminense, crimes no Ceará”, segundo a Pasta.

A Secretaria ressalta que o preso tem papel importante dentro do grupo e que ele tentava assumir o controle do tráfico de drogas e promover a expansão territorial do Comando Vermelho na Região Norte do Ceará.

”Na manhã desta quarta-feira, o suspeito foi localizado e conduzido à Delegacia da região. Na unidade, o mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do indivíduo. O homem foi colocado à disposição da Justiça” SSPDS

INTERFERÊNCIA NAS ELEIÇÕES

Além de ordenar diversos crimes no Ceará, os chefes cearenses do Comando Vermelho (CV) escondidos na Rocinha, Zona Sul do Rio de Janeiro, também interferiram na Eleição Municipal de Santa Quitéria, em 2024, revelou o Ministério Público do Estado (MPCE) na última terça-feira (3).

Na ocasião, a organização criminosa teria auxiliado na eleição de Braguinha (PSB) e de Gardel Padeiro (PP), como, respectivamente, prefeito e vice da cidade do Sertão dos Crateús. Ambos tiveram os diplomas cassados pela 54ª Zona Eleitoral do Ceará por abuso de poder político e econômico no início de maio.

Durante o pleito, os membros do CV teriam comprado votos dos cidadãos para os candidatos, inclusive, com a doação de entorpecentes a potenciais eleitores.

As investigações apontaram ainda ameaças a adversários políticos e apoiadores. Há indícios ainda de que o método também tenha sido adotado nas eleições de 2020.