Membro do Comando Vermelho é preso suspeito de torturar e matar adolescente

A jovem teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Imagens de viaturas da polícia civil do ceará.
Legenda: A morte da jovem seria uma retaliação à prisão de uma irmã do fracionado.
Foto: Divulgação / SSPDS.

Um homem de 18 anos,  integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi preso pela Polícia Civil do Ceará nessa quarta-feira (1º) suspeito de torturar e matar uma jovem de 16 anos, na cidade de Monsenhor Tabosa, Interior do Ceará.

A captura foi realizada em Itapoã, cidade do Distrito Federal, e contou com o apoio da Polícia Civil do DF. Ele foi encontrado trabalhando em um estabelecimento comercial. Além da prisão preventiva por homicídio, o faccionado já responde por tráfico de drogas.

O crime contra a jovem, que também não foi identificada formalmente, foi registrado no dia 24 de fevereiro deste ano, quando o seu corpo foi encontrado em Ladeira das Queimadas, na zona rural de Monsenhor Tabosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, a vítima estava desaparecida desde o dia 5 do mesmo mês. 

Ainda no dia 24, dois homens, de 61 e 18 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido suspeitos de envolvimento no crime. O caso está a cargo da Delegacia de Monsenhor Tabosa.

CRUELDADE E VIOLÊNCIA

A morte da jovem seria uma retaliação à prisão de uma irmã do fracionado, segundo apuração do portal Metrópoles. A jovem teria então sido levada para uma área de mata, onde os homens a torturaram até a morte.

Segundo a apuração, ele teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca. O corpo da jovem foi encontrado já em estado de putrefação, sendo comido por urubus.

Assuntos Relacionados
Mayara Kelly fardada posa para selfie dentro de um carro.
Segurança

PM punida por lavar carro fardada ficará presa dois dias em quartel no CE: 'Sanção grave'

Mayara Kelly Melo Mota disse que cumprirá a pena "de cabeça erguida"

Redação
Há 54 minutos
latrocinio morte motouber vítima roubo fortaleza
Segurança

Bombeiro militar é preso por latrocínio de motorista de APP em Fortaleza

A vítima esperava o embarque de uma passageira quando foi abordada

Redação
Há 1 hora
Foto de praça Clóvis Beviláqua, em Viçosa do Ceará, onde oito pessoas foram mortas em chacina.
Segurança

Quatro réus vão a júri popular por chacina que deixou 8 mortos em Viçosa do Ceará

Crime ocorreu em junho de 2024 em uma praça pública

Redação
Há 2 horas
Foto publicada pelo advogado José Lourinho Coelho Neto quando foi solto em um presídio no Ceará. A imagem mostra ele de joelhos e mãos para cima, em frente ao presídio
Segurança

Advogado acusado de exigir R$ 20 mil para não denunciar estuprador no Ceará é absolvido pelo TJCE

José Lourinho Coelho Neto havia sido condenado a 5 anos e 6 meses de reclusão na Primeira Instância e recorreu ao Tribunal de Justiça do Ceará

Redação
Há 2 horas
Montagem de duas fotos lado a lado. À esquerda, policiais militares estão em frente a um ônibus coletivo, ao lado de dois homens caídos no chão, próximos a uma motocicleta, após confronto no bairro Mondubim, em Fortaleza. À direita, um homem aparece morto dentro de uma vala de obra em via pública, cercada por fitas de isolamento.
Segurança

Dupla mata homem e colide em ônibus ao tentar fugir em Fortaleza

O acidente aconteceu na Rua General Cordeiro Neto, no Conjunto Sítio Córrego

Redação
02 de Outubro de 2025
operacao redes sociais buscas prisao policia civil faccao comando vermelho
Segurança

Oito membros do CV que articulavam e postavam crimes nas redes socais são detidos no Ceará

Os faccionados foram localizados nos bairros Vicente Pinzón e Quintino Cunha, em Fortaleza, e na cidade de Maracanaú, Região Metropolitana

Redação
02 de Outubro de 2025
Foto mostra um policial civil, fardado, com colete balístico e balaclava, e uma viatura da Polícia Civil do Ceará ao fundo
Segurança

30 casas são abandonadas por ordem de facção no CE; mortes podem estar ligadas a 'desobediência'

Três homicídios foram registrados na região afetada pelo confronto, em setembro. Autoridades esperam apresentar resultados das investigações em breve

Redação
02 de Outubro de 2025
Fotos mostram um condomínio no bairro José de Alencar, em Fortaleza, com pichações de ameaças e depois de serem cobertas por tinta branca
Segurança

Muros de condomínio são pichados com ameaças a moradores em Fortaleza; Polícia investiga autoria

Placas dos veículos dos alvos das ameaças foram expostas, para identificá-los. Poucas horas depois, as pichações foram cobertas por tinta branca

Redação
02 de Outubro de 2025
advogada comando vermelho trafico de drogas faccao criminosa wanessa kelly celular decisao justica judiciario draco delegacia investigacao
Segurança

Justiça nega devolução de celulares para advogada acusada de envolvimento com CV no Ceará

Wanessa teria se valido da advocacia para integrar o grupo e se aliar a um traficante da fronteira entre Brasil e Bolívia

Redação
02 de Outubro de 2025
Imagem de quatro ônibus escolares que foram incendiados dentro de escola em Aquiraz.
Segurança

Quatro ônibus escolares são incendiados dentro de escola em Aquiraz

O policiamento foi reforçado após a ocorrência; ninguém ficou ferido

Beatriz Rabelo
01 de Outubro de 2025
Colagem de fotos do biólogo de São Paulo que morreu durante escavação em gruta no interior do Ceará
Segurança

Biólogo paulista morre durante escavação em gruta no Interior do CE

Janderson Assandre teria desmaiado após possível inalação de gases tóxicos

Bergson Araujo Costa
01 de Outubro de 2025
Caminhão com 60 mil garrafas de bebidas alcoólicas, apreendido em um galpão na região metropolitana de fortaleza.
Segurança

60 mil garrafas de bebidas alcoólicas irregulares são apreendidas no CE

Carga avaliada em R$ 150 mil foi apreendida sem nota fiscal na Região Metropolitana de Fortaleza

Redação
01 de Outubro de 2025
Do lado esquerdo a gari está fugindo do suspeito, do lado direito o suspeito está de frente para a gari
Segurança

Gari é assaltada enquanto trabalhava em Juazeiro do Norte; veja vídeo

O suspeito foi preso na última terça-feira (30), no dia do crime

Gabriel Bezerra*
01 de Outubro de 2025
Montagem com foto do advogado Silvio Vieira, de Breno Xavier e Lucas Rolim
Segurança

Execução de advogado revela teia de vingança de facção e liga liderança do CV à morte em barraca de praia

A morte de Silvio Vieira da Silva estaria ligada a outro crime ocorrido anos antes. A participação de um chefe do CV e de um colega de profissão da vítima surpreenderam os investigadores

Emerson Rodrigues
01 de Outubro de 2025
empresario rafael solto audiencia de custodia transito colisao morte jovem homicidio
Segurança

Empresário denunciado por matar jovem em colisão em Fortaleza agora é réu na Justiça

A perícia apontou que antes da colisão o veículo guiado pelo empresário trafegava em velocidade superior ao triplo do limite legal

Emanoela Campelo de Melo
01 de Outubro de 2025
Balcão policial com armas, munições e outros itens apreendidos, e veículos policiais em operação na rua com policiais ao fundo. Segurança pública e combate ao crime.
Segurança

Confronto policial termina com três presos e apreensão de granada e fuzis em Fortaleza

Durante operação, equipes foram recebidas a tiros de fuzil e pistola

Redação
30 de Setembro de 2025
Viatura da Policia Civil do Ceará.
Segurança

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax

Redação
30 de Setembro de 2025
Brita despejada em rua de Juazeiro do Norte
Segurança

Idosa morre após moto colidir com brita em Juazeiro do Norte

O material foi descarregado de forma irregular na rua

Redação
30 de Setembro de 2025
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos
Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Emanoela Campelo de Melo
30 de Setembro de 2025