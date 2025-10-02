Membro do Comando Vermelho é preso suspeito de torturar e matar adolescente

Um homem de 18 anos, integrante da facção criminosa Comando Vermelho, foi preso pela Polícia Civil do Ceará nessa quarta-feira (1º) suspeito de torturar e matar uma jovem de 16 anos, na cidade de Monsenhor Tabosa, Interior do Ceará.

A captura foi realizada em Itapoã, cidade do Distrito Federal, e contou com o apoio da Polícia Civil do DF. Ele foi encontrado trabalhando em um estabelecimento comercial. Além da prisão preventiva por homicídio, o faccionado já responde por tráfico de drogas.

O crime contra a jovem, que também não foi identificada formalmente, foi registrado no dia 24 de fevereiro deste ano, quando o seu corpo foi encontrado em Ladeira das Queimadas, na zona rural de Monsenhor Tabosa.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, a vítima estava desaparecida desde o dia 5 do mesmo mês.

Ainda no dia 24, dois homens, de 61 e 18 anos, foram presos e um adolescente, de 16 anos, foi apreendido suspeitos de envolvimento no crime. O caso está a cargo da Delegacia de Monsenhor Tabosa.

CRUELDADE E VIOLÊNCIA

A morte da jovem seria uma retaliação à prisão de uma irmã do fracionado, segundo apuração do portal Metrópoles. A jovem teria então sido levada para uma área de mata, onde os homens a torturaram até a morte.

Segundo a apuração, ele teve os dentes arrancados ainda viva, seu cabelo foi cortado e por fim foi morta por vários golpes de faca. O corpo da jovem foi encontrado já em estado de putrefação, sendo comido por urubus.