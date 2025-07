Médico é indiciado por homicídio culposo contra motociclista em colisão no Anel Viário, no Eusébio

O médico cardiologista Antônio Watson Meneses Viana, de 64 anos, foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará (PCCE) por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) na direção de veículo automotor, que vitimou o motociclista e técnico de instalação de energia Raimundo Erivaldo Pereira de Sousa, 23, no 4º Anel Viário, no Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme documentos obtidos pela reportagem, o suspeito também foi indiciado pelo crime de praticar lesão corporal culposa (sem intenção) na direção de veículo automotor, contra o garupeiro da motocicleta dirigida por Raimundo Erivaldo. A dupla se deslocava a trabalho, para instalar placas de energia solar em um condomínio de luxo no Eusébio, na tarde de 27 de maio deste ano.

Apesar de a Polícia Civil ter indiciado o suspeito por crimes culposos, a Perícia Forense do Ceará (Pefoce) concluiu, na "Perícia em Local de Ocorrência de Trânsito", que "o acidente de tráfego em estudo teve sua gênese na conduta imprópria por parte do guiador da Camioneta/Compass".

"Os indícios de autoria e materialidade delitivas restam materializados através dos depoimentos colhidos nos autos do presente Inquérito Policial, dos laudos de exames de corpo de delito - cadavérico e lesão corporal - e do laudo de exame pericial no local do crime", concluiu a Polícia Civil.

O Inquérito foi enviado pela Delegacia Metropolitana do Eusébio para o Poder Judiciário, no último dia 16 de junho. A Justiça aguarda a manifestação do Ministério Público do Ceará (MPCE) sobre o caso.

A defesa de Antônio Watson Meneses Viana não foi localizada para comentar o indiciamento do médico. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Em depoimento prestado à Polícia, Antônio Watson declarou que, "pelo fato de ser médico, tentou realizar primeiros socorros à vítima. Que a vítima estava de capacete e, por perceber que o mesmo encontrava-se com forte sangramento, retirou o capacete, percebendo que havia lesão na parte posterior do crânio, mas ressalta que permaneceu em observação dos sinais vitais da vítima, com monitoramento de pulso, respiração e pupila".

O médico afirmou ainda que "no local acionou o Samu, tendo sido constatado óbito pela equipe" e que "permaneceu no local durante toda a realização dos procedimentos legais". O suspeito destacou ainda que compareceu à delegacia da Polícia Civil "por livre e espontânea vontade".

Laudo pericial culpa médico

O laudo da Pefoce sobre o "Local de Ocorrência de Trânsito" concluiu que um caminhão transitava pela CE-010 (no trecho do 4º Anel Viário) "pela faixa interna da pista lado sul devidamente em sua mão de direção", quando o motorista de uma camioneta Jeep Compass "tentou uma ultrapassagem pelo acostamento interno lado esquerdo junto ao canteiro central".

Entretanto, o motorista do Jeep, o médico Antônio Watson Meneses Viana, "não obteve êxito, momento em que colidiu o seu setor lateral posterior direito contra o setor lateral e angular esquerdo do Caminhão".

Após o embate, o Camioneta rotacionou a sua traseira no sentido horário, consequentemente seu condutor perdeu o controle do veículo e invadiu a faixa externa da pista sul, em seguida colidiu o seu setor frontal e lateral anterior direito contra a motocicleta [...], que transitava pela faixa externa da pista sul devidamente em sua mão direção." Perícia Forense do Ceará Em laudo pericial

A motocicleta guiada por Raimundo Erivaldo Pereira de Sousa "tombou sobre o asfalto e parou cerca de 27m do local embate, parando na ciclovia lado sul como também a Compass, já a vítima finalizou caída ao solo próximo a sua motocicleta".

Legenda: Laudo pericial explicou a dinâmica da colisão de trânsito que resultou na morte de Raimundo Erivaldo Pereira de Sousa Foto: Reprodução

Vídeos feitos por pessoas que passavam pelo local da colisão de trânsito mostraram que o carro do médico ficou em cima do motociclista. Antônio Watson voltou ao veículo e tirou o automóvel de cima da vítima, passando antes por cima da cabeça do condutor da moto - que estava com capacete.

Raimundo Erivaldo morreu no local. Já o garupeiro da motocicleta foi levado ao hospital Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, e recebeu alta na madrugada seguinte.

Na época do acidente, a empresa Ágilis Solar publicou nota de pesar, em que lamentou a morte do funcionário. "Ele era uma pessoa muito maravilhosa e um funcionário exemplar. Uma perda muito grande como pessoa e como profissional", definiu Alberi, chefe de Raimundo Erivaldo na empresa.