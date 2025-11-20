Diário do Nordeste
Médico é condenado pela Justiça por fraude ao Enem no Ceará

O acusado já atuou como secretário de Saúde de três cidades cearenses.

Escrito por
Messias Borges messias.borges@svm.com.br
Segurança
A imagem mostra um homem realizando uma prova do Enem. É possível ver as mãos dele, a caneta e o caderno de provas.
Legenda: O acusado foi preso em flagrante, quando fazia a prova, em novembro de 2016.
Foto: Agência Brasil.

Um médico, que já atuou como secretário de Saúde de cidades cearenses, foi condenado pela Justiça Federal no Ceará, por fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2016.

Antônio Diego Lima Rodrigues, de 43 anos, foi condenado pela 12ª Vara Federal no Ceará, pelo crime de fraude em certame de interesse público, em sentença proferida na última terça-feira (18).

A juíza Danielle Cabral de Lucena definiu a pena de 2 anos de prisão para o réu. Entretanto, decidiu substituir a pena restritiva de liberdade por duas penas restritivas de direito. 

Confira as penas restritivas:

  • prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas;
  • e pagamento de 4 salários mínios a entidade pública ou privada com destinação social.

Para a conversão, a magistrada justificou que a pena de reclusão não superava o limite objetivo previsto no Código Penal, "tampouco exista notícia nos autos de que o acusado seja reincidente em crime doloso".

A defesa de Antônio Diego Lima Rodrigues foi procurada pela reportagem para comentar a decisão, mas não enviou resposta até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para futuras manifestações.

Veja também

teaser image
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

teaser image
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Como aconteceu a fraude

Conforme a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), Antônio Diego realizava a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, no dia 6 de novembro de 2016, quando foi abordado e preso em flagrante por policiais federais.

O acusado "estava utilizando indevidamente, com o fim de se beneficiar, conteúdo sigiloso do processo seletivo do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) para ingresso no Ensino Superior", segundo o MPF.

A fraude teria ocorrido por meio de uma "cola eletrônica" - um ponto metálico que ele carregava dentro do ouvido esquerdo. O equipamento foi identificado por um detector de metais e foi retirado apenas com o uso de um ímã.

Além do ponto eletrônico, também foi localizado equipamento transmissor preso por um fio escondido dentro da camisa do então candidato, um gabarito da prova aplicada no dia anterior (05.11.16), além do rascunho de uma redação com o tema da prova que veio a ser aplicada no dia da prisão."
Ministério Público Federal
Na denúncia

Uma perícia realizada nos dois aparelhos celulares apreendidos com o acusado apontou que ele teve acesso a um "conteúdo sigiloso" antes do Enem. Antônio Diego recebeu imagens e orientações, pela rede social WhatsApp, sobre o local de prova, o caderno de provas que deveria receber e até o gabarito.

Durante o processo criminal, o MPF propôs a suspensão condicional do processo em favor do acusado. Em audiência realizada no dia 5 de fevereiro de 2019, Diego aceitou o acordo e se comprometeu a comparecer à Justiça todos os meses, apresentar certidões negativas criminais todos os semestres e não se ausentar da Comarca em que residia por mais de 30 dias.

Porém, no dia 23 de novembro de 2022, o acordo foi revogado e o processo criminal foi retomado, após o Ministério Público Federal apontar que Antônio Diego estava sendo processado por outros crimes.

Atuação profissional e acusações

Antônio Diego Lima Rodrigues era formado em Enfermagem quando foi preso em flagrante por fraude ao Enem. Depois, ele se formou em Medicina, no Rio Grande do Norte, em 2024.

A reportagem verificou que Antônio Diego está com a situação Regular junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM), no qual está inscrito desde julho do ano passado, segundo consulta ao site do Órgão.

Enquanto cursava Medicina, no Município de Caicó, no Rio Grande do Norte, ele foi preso pela Polícia Civil daquele Estado, em cumprimento a um mandado de prisão, em fevereiro de 2020.

Na ocasião, a Polícia Civil informou que o suspeito respondia a dez processos por fraude em licitação e desvio de verba pública.

Antônio Diego atuou como secretário Municipal de Saúde nos municípios cearenses de Crateús, Ipaporanga e Alto Santo.

Quando secretário da Saúde de Crateús, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pela prática de improbidade administrativa, em razão da ausência de processo licitatório e de não enviar contrato relativo às despesas realizadas com a locação de imóvel para funcionamento de um hospital, no valor de R$ 196 mil.

Fachada do edifício da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do Ceará, com viaturas policiais e iluminação noturna.
Segurança

PM reformado é suspeito de matar sobrinho a tiros em Fortaleza

O sobrinho estaria em um relacionamento com a ex-namorada do tio, o que teria supostamente motivado o crime.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra policiais penais caminhando pelos corredores da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará.
Segurança

Justiça autoriza captação ambiental de conversas entre presos e advogados em presídio no CE

A medida vale para a Penitenciária Estadual de Segurança Máxima do Ceará, que recebe principalmente líderes de facções.

Messias Borges
19 de Novembro de 2025
Agentes da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Correspondente bancário é preso por fazer empréstimo no nome de 70 pessoas

Ele possui antecedentes criminais pelo crime de estelionato.

Redação
19 de Novembro de 2025
imagem aerea de policiais penais abatendo um drone. ao lado imagem do drone e demais materiais apreendidos
Segurança

'Delivery do crime': operação é deflagrada contra facção que sobrevoa presídios com drones no CE

Quatro mandados de prisão foram cumpridos.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto de pessoas entrando no forum clovis bevilaqua em fortaleza.
Segurança

Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar filho de um ano no Ceará

A mulher foi condenada por homicídio quadruplamente qualificado. Defesa já recorreu da sentença.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
trecho de video de camera de seguranca mostrando quando homem armado mira e acerta vitima de homicdio na rmf.
Segurança

Crime sob encomenda: dois PMs e um ex-PM vão a júri por morte de empresário

O homicídio aconteceu em Maracanaú. A família diz esperar por 'Justiça'.

Emanoela Campelo de Melo
19 de Novembro de 2025
foto do vereador denunciado Francisco Geovane Gonçalves, acusado de integrar organizacao criminosa.
Segurança

Vereador acusado de integrar organização criminosa no CE deve permanecer afastado

A decisão é dos juízes da Vara de Delitos de Organizações Criminosas do TJCE.

Redação
19 de Novembro de 2025
A imagem mostra uma viatura da Polícia Militar em frente à Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Ceará, em Fortaleza, com outros carros estacionados nas proximidades.
Segurança

PM é demitido por atirar na casa de colega de farda em Fortaleza

O acusado era ex-namorado da mulher que se relacionava com o outro PM.

Redação
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra computadores e outras máquinas que formam uma mineradora de criptomoedas, que funcionava em uma casa de médio porte, em Chorozinho.
Segurança

Operação contra 'streamings' piratas encontra 'mineradora' de criptomoedas no Ceará

Organização criminosa vendia serviços ilegais de 'streaming' para clientes de todo o Brasil.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
foto de um suspeito preso pela pcce, suspeito de integrar a faccao comando vermelho em caucaia.
Segurança

Operadores financeiros do CV que enviavam dinheiro para o Rio são presos no Ceará

Suspeitos são ligados a 'Skidum', um dos chefes da facção.

Emanoela Campelo de Melo
18 de Novembro de 2025
foto de uma mulher em frente ao forum clovis bevilaqua, em fortaleza
Segurança

Mãe acusada de matar filho de um ano em Fortaleza vai a júri

A acusação afirma que o menino era espancado com frequência. A defesa nega a autoria e afirma que a mulher também era vítima do marido, já condenado pelo homicídio.

Redação
18 de Novembro de 2025
Equipamentos utilizados por empresas supostamente envolvidas com pirataria digital investigadas pelo MPCE.
Segurança

Operação contra streamings piratas suspende atividades de 14 empresas no Ceará

Além dos mandados, operação 'Endpoint' realizou sequestro de bens e R$ 12 milhões.

Redação
18 de Novembro de 2025
Imagem mostra quatro pacotes de cocaína, em formato de tijolos brancos, dispostos sobre uma mesa com o logo da Polícia Civil e do Governo do Ceará ao fundo.
Segurança

Mulher é presa transportando cocaína entre SP e CE

Agentes identificaram atitude suspeita em veículo conduzido por jovem.

Redação
18 de Novembro de 2025
A foto mostra vários policiais em volta de um suspeito preso por um sequestro, em frente a uma delegacia, em Jaguaribe, no Interior do Ceará.
Segurança

Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE

O suspeito não aceitava o fim do relacionamento amoroso com a tia da vítima do sequestro.

Messias Borges
18 de Novembro de 2025
A montagem de imagens mostra documentos de Geraldo Garcia de Sousa, vítima de latrocínio em Fortaleza, e um Volkswagen Fusca azul.
Segurança

Suspeitos de matar idoso e roubar R$ 15 mil e arma em Fortaleza são identificados

A vítima prestou serviço voluntário por mais de 25 anos na Justiça do Ceará.

Redação
17 de Novembro de 2025
Gaiolas e caixas de transporte em cima de viatura após apreensão da PMCE.
Segurança

Aves silvestres avaliadas em R$ 90 mil e usadas em rinhas são apreendidas pela PM

Ação ocorreu em Barbalha, na Região do Cariri.

Redação
17 de Novembro de 2025
dois policiais militares em frente a sspds
Segurança

Ceará é o 2º Estado do Nordeste que mais gasta com polícias

70% do orçamento é para a Polícia Militar.

Emanoela Campelo de Melo
17 de Novembro de 2025
imagem mostra a rua dos tabajaras, em fortaleza, com uma fita de isolamento. do lado esquerdo, há um depósito de entulho e, atrás dele, algumas pessoas. no local, um homem foi morto.
Segurança

Homem é morto na Praia de Iracema, em Fortaleza

Ele teria sido atingido por um objeto perfurocortante.

Redação
17 de Novembro de 2025
Close-up da lateral de uma viatura da Polícia Militar (PM) com a palavra
Segurança

Motorista é preso após tentar atropelar policiais militares e fugir

Homem de 36 anos demonstrava sinais de embriaguez e ainda tentou fugir do local.

Redação
16 de Novembro de 2025