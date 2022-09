Malas com mais de R$ 700 mil são apreendidas em Icó; suspeito se passava por policial

Um homem que se apresentava como policial foi preso em flagrante neste sábado (24) em Icó, interior do Estado. A ação aconteceu no quilômetro 383 da BR-116, quando uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava um projeto de Educação para o Trânsito.

Por volta das 15h10, eles abordaram um veículo Toyota Corolla em condições suspeitas. O vidro traseiro estava quebrado e havia muitos estilhaços no banco do passageiro. O motorista se identificou como um policial da Bahia.

Após minuciosa busca no automóvel, foram localizadas duas armas de fogo – uma pistola Taurus .40, registrada em nome do motorista, e uma pistola Glock .40, registrada como propriedade de um órgão oficial. Os policiais também encontraram 65 munições de pistola calibre .40 e oito munições de fuzil.

No banco traseiro, por sua vez, havia uma mala fechada. Questionado sobre o conteúdo, o homem informou que se tratava de dinheiro e não soube dizer a origem do montante. No porta-malas também havia outra mala, de maior tamanho.

Encomenda

No total, dentro dos dois objetos, foram encontrados R$ 704.100,00 em notas de 50 e de 100 reais. O motorista do veículo informou que estaria levando o dinheiro como encomenda para o interior da Bahia.

Ele foi preso em flagrante pelo crime de porte de munição de uso restrito e foi encaminhado para a Delegacia Regional de Icó, para prestar esclarecimentos sobre a origem do dinheiro.

