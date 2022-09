Casal que ia viajar para Dubai é preso com cocaína no Aeroporto de Fortaleza

Um casal de amazonenses, que ia viajar para Dubai, nos Emirados Árabes, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF) por tráfico internacional de drogas, no Aeroporto de Fortaleza, na última sexta-feira (23).

Essa é pelo menos a quinta apreensão do entorpecente no Aeroporto, somente no mês de setembro. Mais de 100 kg de cocaína que seriam exportados para outros continentes foram retirados de circulação.

O homem de 23 anos e a mulher de 34 anos (identidades não reveladas) foram flagrados com cocaína escondida em embalagens de desodorante, creme de barbear, café e chocolate, que estavam armazenados na bagagem pessoal do casal.

A quantidade de droga que seria transportada pelos amazonenses será descoberta somente após uma completa extração das embalagens apreendidas, segundo a PF. A mala onde estava o material seria despachada.

"Os policias realizaram o narcoteste e confirmaram presença da droga. Os presos tinham como destino final Dubai, com escala em Lisboa - Portugal. Os investigados negaram o ilícito aos policiais no momento do flagrante, alegando não saber que transportavam cocaína", relatou a PF, em nota.

Os suspeitos foram levados à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará, autuados por tráfico internacional de drogas e, agora, estão à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para apurar a participação de outras pessoas no crime.

Outras apreensões de cocaína no Aeroporto

O Aeroporto de Fortaleza teve mais quatro apreensões de cocaína divulgadas, neste mês de setembro de 2022. Confira os episódios:

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil