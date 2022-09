Polícia Federal encontra 6 kg de cocaína em carga de leite em pó no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal no Ceará identificou e apreendeu seis quilos de cocaína que estavam escondidos em embalagens de leite em pó. O feito ocorreu na tarde desta segunda-feira (12), durante uma fiscalização de rotina no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza, e contou com a participação do cão Inu, que é ensinado a detectar drogas.

De acordo com a PF, o cão, da raça belga malinois, identificou produtos suspeitos em cargas de leite, achocolatado e bolachas que estavam sendo despachadas de Fortaleza para Moçambique, na África.

Embora os agentes federais tenham encontrado seis quilos da droga no momento da ação, é possível que ainda tenha mais. Toda a carga deve passar por uma perícia para que seja apurada a quantidade total que seria despachada.

Legenda: Cocaína estava escondida em sacos de leite em pó. Foto: Divulgação/PF

Não houve prisão

Ainda segundo a Polícia, a carga foi levada para a Superintendência Regional do órgão, na Capital. Não houve prisão.

"A PF investigará as circunstâncias do crime em inquérito policial. Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, crime com penas de até 25 anos de reclusão", informou o órgão.