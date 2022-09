Mulher é assassinada a golpes de faca no centro de Iguatu; suspeito alegou 'ciúme'

Uma mulher foi assassinada a facadas, na manhã desta segunda-feira (12), em Iguatu, no interior do Ceará. O suspeito do feminicídio, que foi preso em flagrante, é o companheiro da vítima, que afirmou ter cometido o crime por "ciúme".

O Diário do Nordeste apurou que Maria Conceição Alves de Freitas, 43, trabalhava como de costume, vendendo lanches em uma praça, no centro do Município, quando foi surpreendida pelo criminoso, que chegou por trás dela e desferiu golpes de faca em seu pescoço.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

Fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste informaram que o suspeito alegou ter matado a mulher por "ciúmes", devido a uma suposta traição.

Prisão

O suspeito, de 43 anos, foi capturado pela força tática da Polícia Militar de Iguatu pouco após o crime. Ele ainda portava a arma branca quando foi conduzido pelos agentes à delegacia local, onde foi autuado por feminicídio e está preso. Informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Legenda: O suspeito foi preso em flagrante portando ainda a arma do crime. Foto: Divulgação

A Polícia Civil continua investigando o caso. O nome do suspeito não foi divulgado.