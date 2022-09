Preso foge enquanto recebia atendimento em hospital na Av. Francisco Sá

Um interno da Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2) fugiu enquanto recebia atendimento hospitalar. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o homem identificado como Victor Pereira estava com sonda, quando conseguiu despistar os agentes que faziam a escolta.

A fuga aconteceu na noite da última sexta-feira (9) e foi confirmada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) neste domingo (11). O homem estava internado no Hospital Fernandes Távora, localizado na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza.

A Pasta divulgou nota informando que estão sendo apuradas as circunstâncias dos fatos. "Equipes operacionais estão em diligências na busca e localização do fugitivo", disse a SAP.

