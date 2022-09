Padrasto e menino de 5 anos foram assassinados após o homem trocar de facção criminosa no Ceará

Ezhequyel Vieira Rodrigues Morales, de apenas 5 anos, foi morto a tiros, no Município de Poranga (a cerca de 350 km de distância de Fortaleza), no último dia 1º de setembro, em uma ação de uma facção criminosa de origem cearense, segundo a investigação policial. A mãe do menino acredita que ele foi assassinado "por maldade".

O padrasto de Ezhequyel, Ronaldo Martins Rodrigues, 42, também foi executado, enquanto a mãe e um tio da criança foram baleados e levados a um hospital com vida. Quatro suspeitos de participar da tentativa de chacina já foram capturados.

A morte de Ezhequyel Morales foi o terceiro caso de criança morta no Ceará, em um intervalo de duas semanas. Nos últimos três anos, 30 crianças tiveram a vida ceifada pela violência.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, testemunhas contaram à Polícia Civil do Ceará (PC-CE) que o crime foi motivado porque Ronaldo Rodrigues "rasgou a camisa", ao sair de uma facção cearense e aderir a uma facção rival, de origem carioca, o que desagradou antigos comparsas. Ele respondia por tentativa de homicídio, na Justiça Estadual.

Quatro homens armados e de máscaras descartáveis (comumente utilizadas para proteção contra a Covid-19) arrombaram a porta de uma residência, na zona rural de Poranga, por volta de 4h da madrugada do dia 1º de setembro deste ano. Segundo testemunhas, eles se identificaram como policiais e começaram a atirar.

O tio da criança ainda tentou se esconder atrás de uma porta, mas foi a primeira pessoa a ser atingida pelos disparos. Depois, os criminosos se dirigiram para um cômodo onde encontraram e balearam Ronaldo, Ezhequyel e a mulher, companheira e mãe das vítimas fatais, respectivamente.

O menino dormia em uma rede quando foi alvejado. Perguntada pelo policial que colhia o depoimento se acredita que o assassinato do filho foi acidental, a mãe de Ezhequyel negou e disse que "foi por maldade".

Quatro suspeitos capturados pelos crimes

Logo após o duplo homicídio e as duas tentativas de homicídio, equipes das polícias Civil e Militar do Ceará (PMCE) iniciaram diligências em busca dos criminosos, que resultaram na captura de quatro suspeitos. Os trabalhos policiais contaram com apoio da Inteligência e da Coordenadorias de Inteligência (Coin) e Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Um adolescente de 17 anos foi apreendido horas depois da ação criminosa. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o jovem já respondia por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas.

Enquanto três adultos foram presos no último sábado (3). Antônio Lucas Alves Bezerra da Silva, o 'Lucas do Pedão', 29, foi detido no Município de Piracuruca, no Piauí, com apoio da Polícia Civil local, na manhã do último sábado (3), após ser encontrado em um hospital. O suspeito - que já respondia por lesão corporal dolosa, porte ilegal de arma de fogo e dano - foi lesionado durante uma briga com um desafeto.

Rodrigo Vidal Araújo, o 'Rodrigo da Caucaia', 21, foi preso em Poranga por suspeita de ter efetuado os disparos que mataram a criança. Com ele, foi apreendida uma pistola 9 mm que teria sido utilizada no crime. Ele já tinha passagens pela Polícia por posse ilegal de arma de fogo. Na sequência, foi detido Emerson Ribeiro Alves, 18, sem antecedentes criminais, no mesmo Município, na posse de uma arma de fogo.

As defesas dos suspeitos presos pediram pela liberdade dos mesmos, mas a Justiça Estadual converteu as prisões em flagrante de Antônio Lucas, Rodrigo Vidal e Emerson Ribeiro em prisões preventivas.

