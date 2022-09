Policial civil é investigado por tentativa de homicídio após discussão com a ex-namorada

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) instaurou procedimento administrativo disciplinar para apurar conduta de um inspetor da Polícia Civil do Ceará (PCCE). O policial é investigado por uma tentativa de homicídio.

A vítima do atentado é uma amiga da ex-namorada do agente. O inspetor e a ex discutiam, quando uma amiga da mulher teria tentado intervir e foi ameaçada de morte. Conforme testemunhas, o inspetou sacou sua arma e apontou para a amiga, de identidade preservada.

A ex e o filho dela teriam conseguido intervir, segurando a mão do policial. Nesse momento, ainda houve um disparo da arma de fogo 'para cima'. Ninguém ficou ferido.

TÉRMINO DO NAMORO

De acordo com a ex-namorada, o relacionamento durou oito anos, e o inspetor não aceitava o fim: "insistia em manter contato telefônico com a noticiante, não obtendo sucesso", conforme versão dela no Boletim de Ocorrência.

No dia 24 de outubro de 2020, o suspeito encontrou a ex em uma casa de forró. No local, teria tentado agarrá-la pelo braço. Uma semana depois, foi até a casa da vítima alegando precisar entregar um material de construção.

Na segunda ocasião, teria tentado abraçá-la e beijá-la, sem o consentimento da vítima. Foi nesse dia que a amiga da mulher chegou ao local e discutiu com o inspetor. Ele ainda teria saído sdo local "ameaçando matar a amiga da noticiante".

