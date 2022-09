Polícia Federal apreende 105 kg de cocaína no Aeroporto de Fortaleza

A Polícia Federal (PF) apreendeu, nesta sexta-feira (23), 105 quilos de cocaína no terminal de cargas do Aeroporto de Fortaleza. Segundo o órgão, as drogas estavam escondidas em cargas de papel e foram farejadas pelo cão Inu durante fiscalização de rotina.

Inu, um cão da raça belga malinois, atua na Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. Ele descobriu a cocaína junto a uma carga que seria despachada de Fortaleza para Maputo, em Moçambique, no sul da África.

A carga foi levada para a Superintendência Regional da PF na Capital. Nenhuma prisão foi efetuada, mas os agentes de segurança devem continuar investigando as circunstâncias do crime em inquérito policial.

Os envolvidos podem responder por tráfico internacional de drogas, com penas de até 25 anos de prisão.

Outras apreensões

Nas últimas semanas, Inu detectou outras duas cargas de cocaína que seriam levadas escondidas de Fortaleza para Moçambique.

A primeira foi no dia 12 de setembro, quando seis quilos da droga foram achados em meio a embalagens de leite em pó. Na tarde seguinte, no dia 13, o cão identificou mais uma carga, dessa vez, escondida em cadernos escolares e canetas.